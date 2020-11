In fraganti: Lizardo Ponce grabó el nuevo acercamiento de Cinthia Fernández y Martín Baclini

Martín Baclini Cinthia Fernández

Lizardo Ponce grabó el nuevo acercamiento entre Cinthia Fernández y Martín Baclini detrás de cámaras en el "Cantando 2020", El Trece.

Hace unos días, Ángel de Brito había mostrado una imagen de ambos charlando muy tranquilos y sentados.

El influencer registró el momento justo vivido el jueves por la noche, que sólo él detectó, y lo compartió en sus redes.

Ponce no tardó en subirlo a sus historias de Instagram y agregó sobre ese llamativo momento entre los ex: "Me muero con estos dos".

Baclini vivió una noche muy especial a pura emoción y lágrimas al hablar de su hermano Maximiliano, que cumplió años y que pasó por varias internaciones en el último tiempo.

“Lo extraño, pero le expliqué que tenía que estar acá, y ahora él me está mirando”, contó conmovido el empresario.

“Es una historia especial", señaló luego Baclini, quien aclaró que no quería dar lástima al jurado.

Y agregó conmovido como nunca: "Me enseñaste todo lo bueno y lo malo. Sos enorme, Cabrito. Te amo. Perdón, no me gusta llorar”.