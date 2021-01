Matías Alé confesó que le fue infiel a Graciela Alfano con María Fernanda Callejón

María Fernanda Callejón y Matías Alé

Hace unos días, Matías Alé y María Fernanda Callejón se reencontraron en "Polémica en el Bar" (América TV).

Y anoche, el actor y la actriz recordaron una vieja y desconocida historia de ellos en los medios. ¿Hubo amor?

"Fernanda en ese momento había hecho la sexta tapa de la revista Playboy y yo fui al camarín a que me la firme con el respeto que amerita. Ella estaba con un vestido amarillo y los niños de cristal", comenzó diciendo Alé, mientras Callejón agradecía su ayuda en la fundación infantil.

"Yo lo ayudé un poco porque él estaba recién mudado. Tenía que conectar la tele, o el decodificador, y un poco de decoración también", agregó María Fernanda mientras sus compañeros de mesa se reían.

En ese momento contó que Alé no dormía en la cucha del perro, como había hecho con Silvina Escudero, si no que ya tenía su propio cuarto.

"Yo estaba más sola que el uno, y no tenía ningún compromiso. ¿Por qué no lo iba a ir a ayudar? Los dos estábamos solos. Él no estaba de novio con nadie y yo tampoco. Eso ya era raro", explicó la actriz mientras el conductor le consultaba si la decoración había sido la excusa perfecta para un encuentro íntimo.

"Yo ya tenía fantasías. Ella me firmó la tapa de la revista sobre su cuerpo con un felpón indeleble", recordó la expareja de Graciela Alfano. "Yo a mis víctimas o les hago que me firmen la tapa de la revista o les regalo rosarios", afirmó mientras sus colegas recordaban el momento en el que el actor estuvo internado por un brote psicótico y llamaba a la Virgen María.