¿Se mete en la cocina? Gianinna Maradona habló sobre su posible participación en "Masterchef celebrity"

Maradona

Santiago del Moro iba a conducir "Trato Hecho" por Telefe desde abril pero, por la pandemia de coronavirus, el ciclo se canceló.

Entonces, luego de su exitoso paso por "¿Quién quiere ser millonario?" Del Moro continuará frente a programas de entretenimiento y, como ya funcionó tantas veces en Telefe, será un reality de cocina.

Ahora, el conductor se pondrá al frente de “Masterchef” el reality que supo conducir Mariano Peluffo en 2014 y 2015.

En esta oportunidad los participantes serán famosos y, según confirmó Primiciasya.com, recién tendría aire en septiembre en el prime time de Telefe, aunque aún no se sabe si será en vivo o grabado.

Entre los nombres que sonaron estuvieron Dolores Barreiro, Iliana Calabró, Catherine Fulop, Fabián Cubero, Valeria Mazza, Rocío Guirao Díaz, Gabriel Batistuta, Rocío Marengo (quien participó en el mismo formato en Chile), Sofía Pachano, Georgina Barbarossa (iba a estar en el "Cantando"), Gabriel Corrado y Flor Vigna.

Además, en la nómina estaban Claudia Villafañe junto a Gianinna Maradona. Sin embargo, la hija de Maradona confirmó desde las redes que no fue convocada y que no participará, ya que -al parecer- la cocina no es el lugar en el que más cómoda se siente.

También se supo que - como los certámenes anteriores- los jurados serían Christophe Krywonis, Donato de Santis y Germán Martitegui.