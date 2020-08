Mica Viciconte: "Yo no hablé de nadie, así que me gustaría..."

Mica Viciconte Laurita Fernández

Mica Viciconte lanzó una serie de mensajes este viernes tras confirmar su participación en el "Cantando 2020", El Trece.

Fue luego de que circulara que se podría reavivar alguna diferencia de antes con Laurita Fernández, conductora del ciclo, tras sus declaraciones en "LAM".

"Hay algo que no entiendo?? Díganme donde falto el respeto porque lo único que hice fue solo defenderme las veces que me han atacado. Porque cambiar y dar vueltas las cosas? Contestar a una falta de respeto es de maleducada ? Están muy equivocados", indicó la rubia en Twitter.

Y ahí profundizó: "Con respecto al Cantando es un trabajo . Yo no hablé de nadie así que me gustaría antes de hablar al Pepe no se dejen llevar por lo que dicen sino busquen en archivos sería más fácil. Porque hay algo que se puede ver que todo queda en archivos. Defenderse no es atacar".

"Voy con ganas de aprender y hacerlo lo mejor posible... Obvio que en mi vida canté jaja así que sepan entender . Lo importante hacerlo con amor y respeto . Después lo demás se verá jaja", cerró.