Mica Viciconte se suma al "Cantando 2020" y se refirió a su reencuentro con Laurita Fernández

Mica Viciconte

Este jueves se supo que Mica Viciconte confirmó su incorporación en el "Cantando 2020", que tendrá un momento muy especial: se reencontrará al aire con Laurita Fernández, con quien protagonizó un fuerte enfrentamiento en 2018 durante su paso por el "Bailando".

En una nota con "LAM" (El Trece), Mica habló de su vínculo actual con la novia de Nico Cabré: “Está todo igual, chicos”. Entonces, Yanina Latorre indicó: “Mirá que Laurita está patotera, no está como antes”.

Y Mica dijo: “Si no me falta el respeto, está todo bien y la voy a respetar como conductora. Trabajé cuatro años siendo ella la conductora de Combate, sé cómo trabaja y creo que ella sabe cómo trabajo yo. Si no hay falta de respeto, va a haber la mejor. Profesionalmente, ¿no?”.

Luego, se mostró un informe de la pelea en el "Bailando" que protagonizaron Mica y Laurita, donde ella le decía a la por entonces jurado “no la quiere nadie en el ambiente y por algo será”.

Al ver las imágenes, Ángel de Brito arrojó: “Qué difícil va a estar, eh!”. Y Viciconte rememoró: “Desde esas peleas no compartimos nada más, desde que se comía la banana (mientras ella hablaba) y faltaba el respeto. Vamos a ver si Nacha se clava una banana cuando está puntuando. No está bueno. Pero de mi parte, va a estar la mejor”.