Moria, con un pie fuera del "Cantando": "¡Si no me respetan me voy! ¡voy a hablar con mi abogado!"

Moria Casán

Moria Casán tiene un pie fuera del "Cantando 2020". La reconocida actriz y conductora amenazó en vivo con renunciar al reality del Trece.

Todo comenzó cuando estaba realizando una devolución a Adabel Guerrero. "No vi nunca a los bailarines, después que alguien me los muestre, al principio no podía verlos por cámara, y por monitor no los veía", dijo Moria ya que el plano televisivo tenía un fondo muy oscuro.

Durante su devolución, Laurita Fernández la cortó para decirle: "Acá están, Moria, los bailarines!".

Esto empezó a molestar a la jurado que afirmó: "A propósito de meterme, estoy viendo que la señorita coconductora hoy es un pulpo, quiero que hables más vos, querido (por Ángel de Brito)".

Laurita no se quedó callada y retrucó: "A mí me gustaría que des la devolución, Moria, por favor".

"Vos estás para coconducir y yo estoy para dar la devolución cuando se me cante, tranquila, dejalo hablar un poco al conductor, mi amor", se enojó la diva.

Pero la casa no terminó ahí, cuando se iba Adabel, Moria intentó interrumpir para hablar del tema y Laurita volvió a hacerle frente.

"No muestres tanto a Adabel....", alcanzó a vociferar Moria y Laurita saltó a la yugular: "Minuto, Moria, por favor, vamos a presentar a la próxima pareja, Ángel, porque queremos que entren las cuatro parejas".

Esto generó el enejo definitivo de Moria quien decidió abandonar su puesto en el atril de los jurados. Cuando terminó de cantar Dan Breitman, Casán no quiso hablar. "Vamos a lo importante que es la devolución de lo que acaban de hacer los chicos", afirmó Laurita.

"Quiero aclarar una cosa, recién yo quise hablar una cosa, acá me dicen que tiene que ser todo rápido porque tienen que entrar las 4 parejas para la dinámica por el COVID, por la nueva vida, por la nueva era. Yo lo hice venir a mi abogado a firmar acá para no ser jurado, porque yo jurado fui 10 años y no quiero tener el culo en forma de silla para dar devoluciones a gente que alguna conozco y otra no. Merecen mi respeto porque me pagan para puntuar al cuatro de copas y al as de espada. Ahora, yo podía frenarlos a ustedes o a quien quiera. Eso es lo que me prometieron. Moria tiene plano libre. El plano libre para mí no es ser jurado como el que está acá, si quiero puedo dar devoluciones y decirle a la coconductora pulpito y a vos que hables más. Quería decir una cosa de Adabel y eso es lo que yo arreglé. Si no se me respeta me voy, no tengo nada contra vos ni contra nadie, pero no me interesa poner mi culo ahí para darle devoluciones a ustedes y que me estén corriendo porque viene el noticiero, el COVID, no es así la vida. Los voy a puntuar, si me quedo, porque voy a hablar con producción y mi abogado, porque no es lo que yo plantee, los voy a puntuar sin hablar", remató.