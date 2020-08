Martín Bossi confesó hace cuánto no tiene sexo por la cuarentena: "Llevo..."

Martín Bossi

Martín Bossi estuvo este martes en "Intrusos", América, y contó cuántos días lleva sin tener relaciones íntimas por el aislamiento obligatorio.

Además recordó cuando durmió con Juana Viale en la misma cama en un hotel de Uruguay.

"Llevo 140 días sin tener relaciones, la pandemia me agarró muy solo. Para mi intimidad usé la imaginación a full. Si vuelve otra pandemia me caso, no quiero estar solo", indicó el actor.

Y explicó: "Sin tener sexo virtual tampoco, en un momento pensé, pero dije: no da".

Martín Bossi

Y recordó aquella anécdota con Juana, con quien tiene una gran relación.

"No tuve algo carnal con ella. Somos amigos y nos amamos. Nos conocimos en Uruguay, en una gira, y dormimos en un hotel en la misma cama y no tuvimos sexo", explicó Bossi, quien presenta su nuevo espectáculo de manera virtual "Clandestino".

