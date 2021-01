Nati Jota se subió a un cuatriciclo en traje de baño pero tuvo que hacer una aclaración

Nati Jota

Nati Jota disfruta de los días en la playa. La periodista contó que aprovechó que hace radio desde su casa para poder irse a Pinamar y disfrutar junto a su familia.

Desde allá ya desató varias polémicas, como los señalamientos a su cuerpo, pero la rubia demostró que no le importa el qué dirán y ella se muestra tal cual es.

Nati se subió a un cuatri en traje de baño pero aclaró que era solo para la foto, cuando se prendió iba vestida o al menos con casco y que no lo manejó hasta incluso iba con miedo.

"Es solo la pose, lejos estoy de manejar un cuatri y cuando me llevaron no paré de decir “ay” y “despacito”. Pd 1) no sean mal pensados. pd 2) obvio anduve con casco y me lo saqué pa la foto. Pd 3) qué difícil no gustar del q te lleva en cuatri, mucho Tres metros sobre el cielo, no? (Moto o cuatri da igual YEN2)", escribió Jota.