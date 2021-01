Con un baile sexy, Mariana Diarco decretó que ahora nadie la frena

Mariana Diarco

Mariana Diarco se mostró muy sexy en las redes. La rubia decidió publicar un video con un mensaje muy particular decretando que ya "nadie" la frenará.

LEÉ TAMBIÉN: Las cinco fotos más infartantes de Romina Malaspina

Diarco

"Ya no hay nada, ni NADIE que me tire para atrás", escribió la ex del Dipy y todos comenzaron a pensar que el mensaje va dirigido al cantante y padre de su hijo.

La rubia vive un gran presente, desde hace un tiempo se alejó del mundo artístico y se convirtió en conductora del canal de noticias Crónica.