Nazarena Vélez en ropa interior frente al espejo mostró todos los defectos de su cuerpo: "¿Qué hago? ¿me río o lloro?"

Nazarena Velez

Nazarena Vélez decidió empezar a mostrar su cuerpo tal cual es. La actriz y productora de 46 años aceptó que su cuerpo cambió y ya no recurre más a dietas restrictivas o pastillas milagrosas.

la actriz disfruta de sentirse saludable y se muestra espléndida como lo hizo en un video que grabó tras haberse duchado, luciendo un sexy conjunto de ropa interior y un toallón en la cabeza.

LEÉ TAMBIÉN: La foto de Jennifer Lopez en la playa que nunca hubiera querido que salga a la luz

El cuerpo de Nazarena Velez

"Bueno, miren esta celulitis, con esta luz... Acá estamos. ¿Qué hago? Me río o lloro. Siempre prefiero reírme... Para llorar, ya bastante garrotazos nos da la vida. Estoy aprendiendo a reírme de mis 'defectos'", dijo.

"Hola mamurri, te presento a mi celulitis amiga de toda la vida. Los rollos son relativamente nuevos en mi cuerpo, nos estamos conociendo pero con la celulitis somos íntimas. Me acompaña desde los 14 años. La odié toda la vida y la sigo odiando, pero ella está. Mirá que hice de todo para que se vaya pero no, la tipa se ve que me ama porque me llena de ella", dijo con ironía.

"Desde hace unos años decidí darle vacaciones a mi cuerpo después de muchísimo tiempo de exigencia y maltrato. Me encantaría sentir pasión por el gym y la comida sana, pero no me estaría pasando... Así que aquí ando transitando el difícil pero no imposible camino a la aceptación", finalizó.