El Negro Oro sufrió un susto durante la emisión de su programa: "Estoy bastante mareado"

Negro Oro

Oscar González Oro se descompensó ayer mientras realizaba su programa radial desde Uruguay para Radio Rivadavia.

Cuando promediaba más de una hora y media de envío, Oro sorprendió a sus compañeros al revelar al aire.

LEÉ TAMBIÉN: Marcelo Tinelli opinó sobre el nuevo romance de su hija Cande con Coti Sorokin

"No es para preocuparse, ni alarmarse, yo no me siento del todo bien, en 3 minutos llega el médico acá a casa, Lucas y Nico les voy a pedir que se queden a cargo del programa, si vuelvo, vuelvo y si no sigan", dijo El Negro al aire.

El ciclo "Tarde o temprano" siguió bajo la conducción de Lucas Bertero y Nicolás Machuca.

Oro fue atendido por un médico en Uruguay que se trasladó hasta su residencia en Punta del Este.

"No estoy bien, el médico está llegando. Estoy bastante mareado, no quiero forzar ninguna parte de mi organismo. No me siento del todo bien, no voy a seguir forzando la máquina. No es para alarmarse ni preocuparse", añadió el conductor.

Esta tarde no hará su programa pero adelantó en las redes sociales que se encuentra bien.