"Perry Mason": todos los secretos de la nueva serie de HBO sobre uno de los abogados criminalistas más famosos

Perry Mason (HBO)

"Perry Mason" es la nueva gran apuesta de HBO. La señal conocida por súper producciones como "Game of Thrones", "Westworld" o "True Detective", entre otras, estrenó una nueva serie basada en las novelas y los personajes creados por el autor estadounidense Erle Stanley Gardner.

El protagonista de la historia, Perry Mason, -e interpretado por Matthew Rhys ("The Americans")-, es un abogado criminalista que también ejerce como detective privado en la ciudad de Los Ángeles en el año 1931. El primer episodio ya plantea un problema: el secuestro de un niño que sale muy mal. Así comienza una búsqueda incesante por descubrir quién o quiénes son los verdaderos culpables.

Pero además de una historia atrapante, la serie tiene un trabajo enorme de producción: se montaron sets de época, calles, autos, locales, los personajes tienen vestuarios acorde y se utilizaron gran cantidad de extras. Todo eso es en mayor parte el trabajo de John Goldsmith, el diseñador de producción de la serie, que habló en exclusiva con A24.com para contarnos todos los detalles del making of del show.

Hablamos con John Goldsmith, Production Designer de Perry Mason.

- En el primer episodio ya nos adentramos en Los Ángeles de 1930, ¿cómo armaron la escenografía con tantos lugares icónicos de la ciudad como el "Angels Flight", el funicular? ¿Lo crearon desde cero o usaron el original?

John Goldsmith: El funicular original ya no existe tal como estaba en el período de la historia en el que está basada la serie, lo movieron una cuadra y media y es algo casi decorativo y para turistas. El vagón que está ahora es el original, entonces lo que hicimos nosotros fue construir cosas alrededor. Trabajamos todo en pantalla verde excepto en la farmacia que está en la esquina que fue montada por el equipo. Todo lo demás lo construimos con efectos visuales. Por ejemplo, pusimos anuncios de época en el vagón. También el departamento de arte proporcionó la fachada de la esquina con el boticario, las farolas, el buzón, el tacho de basura, la señalización, todo ese tipo de cosas del exterior para que sea apropiado para el período.

Perry Mason (HBO).

- ¿Y las calles y los autos, cómo armaron todo eso? ¿Fue un proceso similar?

JG: Trabajamos con un coordinador de fotografía de automóviles cuyo trabajo consistía en conseguir tantos autos como necesitáramos. Usamos desde la primera generación de autos hasta los de 1931. Para las calles volvimos a colocar una pantalla verde y con efectos visuales recreamos todo.

Perry Mason (HBO)

- ¿Con cuánta anticipación se comienza a trabajar para una serie como Perry Mason? ¿Cuanto tiempo tardaron en armar todo?

JG: El rodaje comenzó en julio. Así que trabajamos en la pre-producción durante marzo, abril, mayo y junio, fueron cuatro meses, alrededor de 16 semanas de preparación, lo que parece mucho, pero teniendo en cuenta la cantidad de trabajo que tuvimos que hacer no es tanto. Tuvimos alrededor de 130 locaciones y 26 programaciones por escena. Las semanas preparatorias pasaron muy rápido.

- ¿Junio ​​del año pasado o este año?

JG: Jaja, esta cuarentena me tiene confundido. Terminamos de rodar en enero de 2020. En marzo de 2019 comenzamos con la pre-producción y en julio de 2019 arrancamos el rodaje. Muy cerca del coronavirus.

Perry Mason (HBO)

- ¿Cuál fue la escena o el momento más difícil de llevar a cabo en la serie?

JG: En términos de diseño, creo que cuando leí el guión por primera vez las dos cosas que más me llamaron la atención y que me hicieron preguntarme cómo vamos a lograr esto fueron; el Angels Flight y las escenas en la trinchera y de guerra en Francia de 1916. Cuando leí el guión por primera vez pensé en el Angels Fligth y dije 'wow, esto va a ser un gran problema y Francia va a ser algo grande'. Pero encontramos un hermoso lugar para montar todo, un terreno ondulado que pensamos que iba a ser de casi 6 metros, pero terminó siendo de casi 3. Había tanto humo, tantos incendios por todos lados y personas que no parecía. Tardamos dos semanas en excavar nuestras trincheras, también tuvimos que colocar cráteres gigantes donde habían explotado las bombas, poner todo el alambre de púas y los obstáculos. Cuando lo leí parecía todo muy desalentador pero cuando llegó el momento de hacerlo fue realmente creativo y muy divertido. Quedé muy conforme con el trabajo.

Perry Mason (HBO)

- Y la última, hay escenas donde participan muchas personas, como en ceremonias o en el funeral en el templo, ¿cómo fue eso? ¿Y cómo fue el trabajo con los extras?

JG: Para el templo teníamos un exterior y un interior que pertenecía a dos lugares diferentes. El interior tenía muchas extensiones visuales, creo que usamos 150 extras. No recuerdo la cantidad exacta. Las gradas empinadas las agregamos nosotros. El lugar es un espacio completamente contemporáneo que se usa para eventos, bodas y cosas así. Además de los asientos, también tuvimos que construir un escenario.También sumamos las gradas del coro, la iluminación como si fuera un ring de boxeo y las pintadas. Trabajamos en conjunto varias áreas, el departamento de iluminación, el de arte, el de diseño.

"Perry Mason", de HBO.

"Perry Mason" se sitúa en la ciudad de Los Ángeles en el año 1931. Mientras el resto del país lucha en el contexto de la Gran Depresión, esta ciudad está en auge –por el petróleo, los Juegos Olímpicos, el cine sonoro, el fervor evangélico– pero el secuestro de un niño sale muy mal. Cuando el caso de la década toca a la puerta de este famoso abogado, su búsqueda incesante por la verdad revela una ciudad fracturada y, tal vez, un camino hacia su propia redención.

