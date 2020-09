El profundo dolor de Nancy Pazos por la muerte de su madre: "Se contagió de coronavirus sin haber salido"

Nancy Pazos

Este lunes, Nancy Pazos manifestó su dolor por la muerte de su mamá de 72 años. La periodista se enteró de la noticia mientras estaba conduciendo su programa matutino de radio en la Rock & Pop, Ruleta Rusa.

Al ser comunicada del hecho, se retiró del estudio y Carmela Bárbaro la reemplazó al aire e informó a la audiencia lo sucedido. Después Nancy expresó su tristeza a través de las redes sociales.

"Acaba de morir mi mamá. Una mujer que me crió empoderada fuera de época. Hacia 7 meses que vivía en casa. El único consuelo es saber que sus últimos días fueron rodeada del amor de sus nietos. En febrero despedí a papá, ahora a mamá. Se separaron hace 40 años, pero el hilo rojo existe", contó la periodista en su cuenta de Twitter.

"Murió de COVID-19. Paradojas del destino. Se contagió en casa. Sin haber salido ni un solo día desde que empezó la pandemia. Esta enfermedad culpabiliza. Y estigmatiza. Y es silenciosa. Mamá tenía 72 años. Y estaba bien físicamente. Aunque su mente nos había dejado hacía rato", agregó en otro mensaje.

"Te voy a extrañar. Obvio. Mucho. Y lamento que tu vida no haya sido más feliz. Me dejaste la fuerza arrolladora para poder con todo y con todos. Porque me dijiste lo mejor que puede dar una madre: sentirme lo más importante para vos en el mundo. Gracias mamá. Hasta siempre", concluyó.