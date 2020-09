Rick & Morty y las parodias a otros shows de TV

rick-y-morty-las-parodias-a-otros-shows-de-tv

Estas son las parodias y referencias a películas y series más graciosas de Rick & Morty.

Rick & Morty (en español Rick y Morty) es una serie de animación para adultos estadounidense, creada por Justin Roiland, voz de Limoncito de Hora de Aventura, y Dan Harmon, conocido por ser la mente maestra detrás de Community.

Con cuatro temporadas en su haber, Rick & Morty sigue las aventuras y desventuras de Rick Sánchez, un cínico científico con problemas de alcohol y poca cordura, y Morty, su tímido nieto de catorce años, que divide su tiempo entre el colegio, la vida en familia y los viajes en interdimensionales.

Una de los tantos atractivos de la exitosa serie animada es la constante referencia y parodia a otras películas y series. A continuación, te mostramos algunas de las más icónicas.

1. El día de la purga

En inglés, este capítulo se llama “Look Who’s Purging Now” y hace referencia a dos películas: Look Who’s Talking Now, la comedia romántica de 1993 que tiene como protagonistas a John Travolta y Kirstie Alley, y The Purge, la película de terror estrenada en 2013.

En este episodio, Rick y Morty se trasladan a una realidad donde los animales hablan, pero el giro es que están a punto de realizar su noche anual de purga, en donde todos los delitos son legales por una noche.

2. Invasión canina

En este caso se trata del segundo capítulo de la primera temporada, “Lawnmower Dog” o “Invasión canina” en su traducción al español. En este divertidísimo episodio se hace referencia a El origen, Rebelión en la granja, Pesadilla en Elm Street y The Lawnmower Man (El cortador de césped en español), siendo este último la inspiración del nombre del capítulo.

En él, vemos a Rick y Morty envueltos en una historia tipo El origen, donde viajan dentro de los sueños del profesor de matemática de Morty, hasta que se encuentran con Scary Terry, un villano que, al mejor estilo Freddy Krueger, te atormenta en tus sueños.

A su vez, Jerry, el padre de Morty, recibe un dispositivo que hace a su perro más inteligente. Al colocarlo, el perro se convierte en un genio y, junto a otros amigos perros, se apodera del mundo, haciendo referencia a El cortador de césped y Rebelión en la granja.

3. Parque anatómico

Y si hablamos de capítulos épicos, “Parque anatómico” (episodio 3, temporada 1) aparece alto en cualquier ranking. En este caso, se hace una clarísima referencia a Jurassic Park (Parque Jurásico), la mundialmente famosa película de Steven Spielberg en la que un grupo de científicos genéticos juegan a ser Dios y recrean dinosaurios. Eventualmente todo sale mal y las atracciones del parque, que reunía miles de visitantes por día, se vuelven contra ellos.

En este caso no se trata de un parque de dinosaurios en una isla, sino de uno que Rick creó dentro de un vagabundo llamado Ruben. Por complicaciones, Morty tiene que meterse dentro del parque, es decir, dentro de Ruben, y solucionar los problemas junto a un equipo de médicos y científicos.

¿La mejor parte? Los creadores de la serie desarrollaron el juego de mesa que se llama “Anatomy Park”.

4. Rick usando la piedra

Saltamos a la tercera temporada y nos encontramos con, posiblemente, uno de los mejores capítulos de toda la serie: “Rickusando la piedra”, en inglés “Rickmancing the Stone”.

En este episodio, Rick, Morty y Summer, su hermana, viajan a una dimensión donde el mundo es post-apocalíptico y tiene la misma estética que caracterizó a Mad Max: Fury Road, la aclamada película de ciencia ficción del 2015 que fue nominada a “Mejor película” en los premios Oscar, y es considerada una de las mejores películas de acción de la historia. ¡Una aventura sin dudas épica!

5. Es hora de la fiesta

“Es hora de la fiesta” es el capítulo final de la primera temporada de Rick & Morty. En esta ocasión, Beth y Jerry, los padres de Morty, se van de vacaciones a un barco que recrea los eventos representados en la taquillera película de 1997, Titanic.

Si bien el capítulo está inundado de referencias geniales, uno de los momentos más memorables es cuando la tripulación del barco que imita al Titanic entra en pánico porque tienen miedo de no chocar con el iceberg y, por ende, no hundirse.

¿Qué estaban haciendo Rick y Morty mientras tanto? Una fiesta interdimensional con Summer, claro.

6. Volver al futuro

En este caso no se trata de un único capítulo parodiando específicamente a la película, sino de toda la serie en general como un homenaje a ella.

Es bien sabido (o al menos así es entre los fanáticos del show) que Rick & Morty fue originalmente un corto creado por Justin Roiland llamado Las verdaderas aventuras de Doc y Mharti (The Real Adventures of Doc and Mharti). En pocas palabras, el corto era una versión animada de Volver al futuro, pero con personajes más violentos y desfachatados.

Cuando Roiland y Harmon se cruzan años después, deciden usar esa idea, ajustarla y hacerla serie. Tanto es así que los personajes de Rick y Morty se desarrollaron de hecho como una parodia de la dinámica entre Doc Brown y Marty McFly, pero con algunas diferencias: en lugar de ser dos extraños amigos que viajan en el tiempo, se trata de un excéntrico abuelo y su despistado nieto haciendo viajes interdimensionales.