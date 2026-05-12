Horror: fue a tirar la basura y encontró algo aberrante dentro de un contenedor

hallazgo

La Justicia busca identificar quién abandonó el cuerpo

La causa quedó en manos de la Fiscalía, que ordenó una investigación urgente para determinar cómo ocurrió el hecho y quién dejó el cuerpo en el contenedor.

Según explicó Leiva, en las inmediaciones no existen establecimientos médicos o lugares que pudieran estar vinculados directamente con el caso, por lo que la principal hipótesis es que alguien abandonó el feto en la vía pública.

En diálogo con medios locales, el comisario detalló que ya comenzó un relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para intentar reconstruir los movimientos previos al hallazgo.

“No se tiene certeza sobre el momento en que fue abandonado, por eso se analizarán registros de varias horas, incluyendo la noche anterior y el fin de semana”, indicó.

Además, las autoridades señalaron que hasta el momento no existen registros recientes de mujeres atendidas en centros de salud con cuadros compatibles con un parto o una situación de esas características.

“No tenemos constancia de que haya ingresado ninguna mujer con compatibilidad con el feto”, agregó el funcionario policial.

Mientras tanto, la fiscalía ordenó la intervención del médico forense para avanzar con estudios que permitan esclarecer las circunstancias del hecho.