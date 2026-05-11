Le dieron whisky a su beba de 1 año para dormirla y sucedió la atrocidad más grande

Los testimonios recogidos por los investigadores resultaron determinantes para reconstruir las horas previas a la tragedia. De acuerdo con el expediente, McCall y Davis se habrían despertado avanzado el día y decidieron salir en busca de comida rápida. Tras esa salida, Davis se dirigió a su trabajo, dejando a McCall en la vivienda con los niños.

Horas después, al regresar, Davis aseguró haber encontrado a la pequeña rígida, sin reacción y con los ojos en blanco. Según su versión, pidió de inmediato a McCall que llamara al servicio de emergencias.

Sin embargo, las declaraciones de la hija mayor de Davis, una niña de apenas seis años, aportaron elementos profundamente preocupantes. La menor afirmó que frecuentemente era dejada a cargo de la bebé, una responsabilidad completamente impropia para su edad.

Además, señaló que los adultos le habrían mostrado una botella que supuestamente utilizaban como “medicina” para sedar a la bebé, pero que en realidad sería una presentación pequeña de Fireball Whisky. La niña expresó con inocencia, pero con claridad, que no creía que aquello fuera realmente un medicamento.

Estas afirmaciones encendieron aún más las alarmas entre los investigadores. Aunque Davis negó rotundamente haber suministrado alcohol a su hija, y sostuvo que solo utilizaba medicamentos para el resfrío, las sospechas sobre prácticas de cuidado peligrosas continúan siendo parte central del caso.

Durante el allanamiento, los agentes describieron la vivienda como un espacio sumamente descuidado, con fuerte olor, desorden extremo y condiciones insalubres. El escenario reforzó la hipótesis de un patrón prolongado de negligencia, más allá del hecho puntual que derivó en la muerte.

Por su parte, McCall realizó declaraciones comprometedoras durante el proceso de investigación. Según consta en la denuncia, admitió que tanto él como Davis habrían dejado solos a los niños en numerosas ocasiones, al menos 25 veces en un período de seis o siete meses.

También reconoció que mientras Davis trabajaba, él rara vez atendía adecuadamente a la bebé. Confesó no alimentarla ni cambiarle los pañales, una admisión que podría resultar clave para el avance judicial.

El caso plantea serios interrogantes sobre la protección infantil y el alcance de la responsabilidad parental, especialmente ante indicios de abandono sistemático.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, desde la defensa de McCall recordaron públicamente que aún no se ha demostrado la culpabilidad de los imputados ante un tribunal. En ese sentido, insistieron en que ambos conservan la presunción de inocencia hasta que la Justicia determine lo contrario.

“El acusado debe ser considerado inocente hasta que se pruebe su responsabilidad más allá de toda duda razonable”, remarcaron, solicitando prudencia frente a la repercusión pública del caso.

Mientras tanto, la autopsia realizada a la bebé no halló señales evidentes de trauma físico, enfermedades o infecciones que expliquen de manera inmediata la causa de muerte. Esta ausencia de pruebas concluyentes ha llevado a profundizar otras líneas investigativas, incluyendo posibles condiciones de abandono extremo, negligencia crónica o incluso intoxicación.

La falta de una causa médica clara incrementa la complejidad del expediente, mientras peritos y fiscales intentan determinar con precisión qué ocurrió dentro de esa vivienda.

El caso ha generado una fuerte reacción social, no solo por las terribles condiciones denunciadas, sino también por el rol que habría desempeñado la niña mayor, quien presuntamente quedó expuesta a responsabilidades imposibles para su edad.

Especialistas en protección infantil advierten que situaciones como esta reflejan patrones de vulnerabilidad severa, donde el abandono no solo pone en riesgo la vida de los menores, sino que además puede dejar secuelas psicológicas profundas en hermanos y testigos directos.

La tragedia de esta bebé se convirtió así en un símbolo estremecedor de las consecuencias del descuido extremo, mientras la Justicia avanza en busca de respuestas.

Kevin McCall y Christina Davis permanecen detenidos y a disposición judicial, enfrentando cargos por negligencia infantil crónica. El proceso continuará en las próximas semanas, con nuevas pericias y testimonios que podrían definir el futuro legal de ambos.

La comunidad sigue conmocionada por una historia donde el abandono, las sospechas de maltrato y la muerte de una niña vulnerable exponen uno de los rostros más dolorosos de la negligencia familiar.