Flor Vigna reveló el duro diagnóstico que recibió: "me anunció la muerte"

La artista también aprovechó para mostrar el costado más vulnerable de su presente: habló de deudas económicas, desgaste emocional y el enorme esfuerzo que implicó sostener su carrera artística desde muy joven.

“Todo lo invertí en mi música, en mis bailarines, en mis técnicos, en toda una estructura humana”, explicó, reconociendo que esa apuesta por sus sueños también la dejó en una situación financiera compleja.

Pese al duro panorama, Flor dejó en claro que no piensa rendirse. Con una mezcla de angustia y determinación, aseguró que buscará revertir tanto sus problemas de salud como sus dificultades personales.