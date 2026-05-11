Flor Vigna reveló el duro diagnóstico que recibió: "me anunció la muerte"

Flor Vigna sorprendió a sus seguidores al abrir su corazón como nunca antes y contar, a través de un challenge viral en redes sociales, el delicado problema de salud que descubrió de manera inesperada.
Flor Vigna reveló el dramático diagnóstico que recibió y ahora tiene la pelea más dura de su vida, aseguró que le anunciaron "la muerte". Mirala.
Flor Vigna sorprendió a sus seguidores al abrir su corazón como nunca antes y contar, a través de un challenge viral en redes sociales, el delicado problema de salud que descubrió de manera inesperada.
La cantante, actriz y bailarina confesó que una tomografía realizada en medio de sus exigencias laborales detectó un quiste en la cabeza, una noticia que la golpeó profundamente y que desató preocupación inmediata entre sus fanáticos. “Me hice una tomografía y me salió que tengo un quiste en la cabeza”, expresó con crudeza, dejando en evidencia el fuerte impacto emocional que vivió al recibir el diagnóstico.
Según relató, el momento fue aún más traumático por la forma en que el médico le comunicó la situación. “Me asustó con mi vida, me anunció la muerte”, lanzó, visiblemente afectada por la falta de tacto profesional.
Aunque aclaró que no enfrenta un cuadro terminal, Vigna admitió que deberá atravesar nuevos estudios, tratamientos, gastos y una importante inversión de tiempo y energía para ocuparse plenamente de su salud.
La artista también aprovechó para mostrar el costado más vulnerable de su presente: habló de deudas económicas, desgaste emocional y el enorme esfuerzo que implicó sostener su carrera artística desde muy joven.
“Todo lo invertí en mi música, en mis bailarines, en mis técnicos, en toda una estructura humana”, explicó, reconociendo que esa apuesta por sus sueños también la dejó en una situación financiera compleja.
Pese al duro panorama, Flor dejó en claro que no piensa rendirse. Con una mezcla de angustia y determinación, aseguró que buscará revertir tanto sus problemas de salud como sus dificultades personales.