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Se supo la difícil enfermedad que Mónica Cahen D'Anvers atravesó en secreto

El impactante diagnóstico de salud que recibió Mónica Cahen D’Anvers y mantuvo en secreto. Enterate

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Se supo la difícil enfermedad que Mónica Cahen DAnvers atravesó en secreto

Mónica Cahen D’Anvers, una de las figuras más emblemáticas del periodismo argentino, atravesó en 2003 uno de los momentos más difíciles y delicados de su vida personal, cuando recibió un diagnóstico que cambió todo de forma repentina.

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A sus 68 años, la histórica conductora debió someterse de urgencia a una operación tras descubrirse un tumor maligno en una de sus mamas, una noticia devastadora que decidió enfrentar con el bajo perfil y la fortaleza que siempre la caracterizaron.

Lejos del ruido mediático y del foco público, Cahen D’Anvers optó por transitar esa compleja etapa en absoluto hermetismo, resguardada por su círculo íntimo y priorizando exclusivamente su recuperación.

“Me dijeron que debía operarme lo antes posible y no dudé en hacerlo”, expresó en aquel entonces, dejando en claro la determinación con la que enfrentó el diagnóstico.

El 26 de junio de 2003 ingresó al Sanatorio de la Trinidad, en Palermo, en una intervención que resultó crucial para su salud. Tras permanecer internada durante 48 horas, recibió el alta médica y se refugió en San Pedro, el lugar donde encontró calma, descanso y el entorno ideal para iniciar una recuperación física y emocional.

Durante ese proceso, el apoyo familiar fue fundamental. Sus hijos, Sandra e Iván Mihanovich, junto a sus nietos, se mantuvieron cerca en uno de los capítulos más sensibles de su historia.

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