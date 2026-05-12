Se supo la difícil enfermedad que Mónica Cahen D'Anvers atravesó en secreto

El 26 de junio de 2003 ingresó al Sanatorio de la Trinidad, en Palermo, en una intervención que resultó crucial para su salud. Tras permanecer internada durante 48 horas, recibió el alta médica y se refugió en San Pedro, el lugar donde encontró calma, descanso y el entorno ideal para iniciar una recuperación física y emocional.

Durante ese proceso, el apoyo familiar fue fundamental. Sus hijos, Sandra e Iván Mihanovich, junto a sus nietos, se mantuvieron cerca en uno de los capítulos más sensibles de su historia.