Marcelo Gallardo rompió el misterio de su vida privada: apareció junto a una mujer y generó revuelo

Marcelo Gallardo volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez no por el fútbol, sino por una sorpresiva aparición que reavivó todo tipo de especulaciones sobre su vida sentimental.
Inesperado giro en la vida de Marcelo Gallardo: aparición pública junto a una mujer mientras se rumoreaba que estaba con otra. Enterate.
Marcelo Gallardo volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez no por el fútbol, sino por una sorpresiva aparición que reavivó todo tipo de especulaciones sobre su vida sentimental.
En medio de versiones que lo vinculaban sentimentalmente con una modelo uruguaya mucho menor, el ex entrenador de River Plate fue visto en un contexto completamente distinto al esperado: acompañado por Geraldine La Rosa, madre de sus cuatro hijos.
La imagen sorprendió especialmente porque, aunque nunca hubo declaraciones públicas oficiales sobre una ruptura definitiva entre Marcelo y Geraldine, en los últimos meses crecieron con fuerza rumores sobre una nueva etapa amorosa del “Muñeco”.
Incluso, la modelo uruguaya Eliana Díaz había asegurado públicamente que ambos se estaban conociendo, lo que disparó versiones sobre un posible romance. Sin embargo, hasta el momento, nunca aparecieron imágenes concretas que confirmaran ese supuesto vínculo.
Por el contrario, este fin de semana Gallardo fue fotografiado junto a Geraldine en Salta, donde ambos asistieron para acompañar a su hijo Nahuel Gallardo durante el partido de San Martín de Tucumán por la Copa Argentina.
La escena no pasó desapercibida y rápidamente despertó comentarios sobre el verdadero presente emocional del ex DT. Aunque la presencia conjunta podría responder simplemente a su rol como padres, para muchos la imagen dejó abierta una puerta a nuevas interpretaciones sobre la relación.
Mientras tanto, Eliana Díaz continúa siendo señalada como la mujer con la que Gallardo habría comenzado a tener contacto tras conocerse en febrero, durante un amistoso entre River y Peñarol en Maldonado.
Díaz, figura vinculada a la moda y al mercado inmobiliario en Uruguay, había generado atención mediática por sus propias declaraciones, aunque la falta de pruebas visuales mantuvo el tema en terreno especulativo.