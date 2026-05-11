Marcelo Gallardo rompió el misterio de su vida privada: apareció junto a una mujer y generó revuelo

Incluso, la modelo uruguaya Eliana Díaz había asegurado públicamente que ambos se estaban conociendo, lo que disparó versiones sobre un posible romance. Sin embargo, hasta el momento, nunca aparecieron imágenes concretas que confirmaran ese supuesto vínculo.

Por el contrario, este fin de semana Gallardo fue fotografiado junto a Geraldine en Salta, donde ambos asistieron para acompañar a su hijo Nahuel Gallardo durante el partido de San Martín de Tucumán por la Copa Argentina.

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La escena no pasó desapercibida y rápidamente despertó comentarios sobre el verdadero presente emocional del ex DT. Aunque la presencia conjunta podría responder simplemente a su rol como padres, para muchos la imagen dejó abierta una puerta a nuevas interpretaciones sobre la relación.

Mientras tanto, Eliana Díaz continúa siendo señalada como la mujer con la que Gallardo habría comenzado a tener contacto tras conocerse en febrero, durante un amistoso entre River y Peñarol en Maldonado.

Díaz, figura vinculada a la moda y al mercado inmobiliario en Uruguay, había generado atención mediática por sus propias declaraciones, aunque la falta de pruebas visuales mantuvo el tema en terreno especulativo.