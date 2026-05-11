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EN MEDIO DE LA VIOLENCIA

El hermoso gesto de una policía con un bebé y sus 5 hermanos hallados con un papá alcoholizado

Un hombre de 29 años fue detenido en un control vial mientras conducía alcoholizado junto a sus seis hijos menores de edad, entre ellos un bebé de apenas cinco meses.

Una agente que participaba del operativo

Una agente que participaba del operativo, y que es madre lactante, asistió a uno de los niños alimentándolo en plena ruta. (Foto: gentileza Diario Época)

Una dramática situación ocurrida en la localidad misionera de El Soberbio terminó con un hombre detenido por conducir alcoholizado junto a sus seis hijos menores de edad. En medio del procedimiento policial, una agente que participaba del operativo, y que es madre lactante, asistió a uno de los niños alimentándolo en plena ruta.

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El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo sobre la Ruta Provincial 2, donde efectivos realizaban controles preventivos de tránsito.

Un control policial que terminó en una escena desesperante

Detenido borracho con hijos
El padre de los chicos estaba alcoholizado. (Foto: gentileza Diario &Eacute;poca)

El padre de los chicos estaba alcoholizado. (Foto: gentileza Diario Época)

Todo comenzó cerca de las 4 de la mañana, a la altura del kilómetro 12 de la Ruta Provincial 2. Los efectivos detuvieron un Fiat Uno conducido por un hombre de 29 años. Al acercarse al vehículo, los policías detectaron que el conductor presentaba claros signos de ebriedad.

Dentro del auto viajaban sus seis hijos menores de edad, de entre 1 y 8 años, además de un bebé de apenas cinco meses.

Según informaron fuentes policiales, los chicos estaban visiblemente alterados por la situación y algunos lloraban desconsoladamente mientras se desarrollaba el operativo.

El gesto de una policía con el bebé de cinco meses

Policía y niños Misiones 2
Una agente que participaba del operativo, y que es madre lactante, asisti&oacute; a uno de los ni&ntilde;os aliment&aacute;ndolo en plena ruta. (Foto: gentileza Diario &Eacute;poca)

Una agente que participaba del operativo, y que es madre lactante, asistió a uno de los niños alimentándolo en plena ruta. (Foto: gentileza Diario Época)

En medio del procedimiento, el bebé no dejaba de llorar porque tenía hambre. Frente a esa situación, una de las policías que participaba del control -y que además es madre lactante- decidió asistir al pequeño y lo amamantó para tranquilizarlo.

El gesto ocurrió mientras el resto de los efectivos contenía a los otros niños y avanzaba con las actuaciones correspondientes.

La escena generó conmoción entre quienes participaron del operativo y luego trascendió públicamente por el nivel de vulnerabilidad en el que se encontraban los menores.

Qué había pasado antes de que saliera con los chicos

De acuerdo con las averiguaciones realizadas por la Policía de Misiones, el hombre habría estado consumiendo alcohol en su vivienda antes del episodio.

Según la reconstrucción oficial, en medio de una discusión familiar, la madre de los chicos decidió retirarse de la casa por temor.

Luego, el conductor tomó el vehículo junto a los seis menores y salió a buscarla hasta que fue interceptado por los efectivos policiales.

El conductor quedó detenido

Tras el procedimiento, el hombre fue sometido a un examen médico que confirmó que se encontraba bajo los efectos del alcohol. Por ese motivo, quedó detenido preventivamente y el vehículo fue retenido por las autoridades.

La causa quedó bajo intervención judicial y se activaron los protocolos de protección para resguardar a los menores.

La madre denunció violencia de género

Por disposición de la Defensoría de Menores del Juzgado de Familia de San Vicente, los seis chicos quedaron bajo el cuidado de su madre. Horas más tarde, la mujer presentó una denuncia por violencia de género contra el conductor y solicitó asistencia social.

En el caso intervienen el Área de la Mujer, Niñez y Adolescencia y distintos organismos municipales de protección.

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