Al borde del abismo: el dramático video que se viralizó que paralizó a todos desde un piso 30

Tras minutos de máxima tensión, la mujer finalmente retrocedió y permitió ser rescatada, desatando una ola de alivio entre presentes, rescatistas y miles de usuarios en redes sociales.

El video del dramático momento se viralizó rápidamente, convirtiéndose en símbolo de esperanza, salud mental y la importancia de la intervención inmediata.