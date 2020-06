Ricky Martin confesó que se volverá a casar con Jwan Josef

Ricky Martin

Ricky Martin y Jwan Josef pasaron por una fuerte crisis de pareja durante la cuarentena pero parece que eso quedó en el olvido.

"Quiero hacer una fiesta grande, me voy a volver a casar en grande. Quiero que la boda dure cuatro días. Los gemelos estaban, pero creo que Renn y Lucía tienen que ser parte de esta celebración", contó Martin sobre su deseo de volver a casarse con su actual pareja.

Ricky Martin

El cantante explicó el motivo por el que quiere tener una segunda boda: "Cuando conocí a mi esposo, lo vi y dije: Me voy a casar. En el Hola, mucho gusto, dije: Este es el hombre de mi vida. ¿Qué me gustó? Es brillante, creativo como yo. Dos locos se han juntado! Pasaron los meses y dijimos: ¿Qué tenemos que esperar? Esto está clarísimo".

"Este matrimonio que tengo es justo lo que esperaba. Tengo muchos años dibujando esta imagen en mi mente. Yo no sabía cuándo iba a llegar, pero así fue. Llegó cuando menos lo esperé", fundamentó sobre su idea de tener una gran fiesta de boda.

Y analizó: "Y creo que es parte de un balance que yo necesito, porque mucha gente me dice que yo no paro, el pensar en la estabilidad hogareña me da mucha calma y creo que es justo lo que necesito hoy".