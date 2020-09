Sebastián Ablín, ex participante de "Masterchef", hizo una fuerte acusación en un vivo de Instagram

Masterchef

Por estas horas se difundió un video del músico Sebastián Ablín, participante de la edición 2015, en la que se lo ve criticando a la producción y revelando ciertos manejos del jurado que, para él, abren la sospecha de un posible arreglo en los resultados.

El registro corresponde a un vivo de Instagram en el que Ablín, integrante de la banda El choque urbano, contó por ejemplo que quienes debían probar la comida para calificarla, en realidad lo hacían antes y actuaban para las cámaras.

"Nos hacían cocinar dos platos. Terminábamos de hacerlos y nos sacaban afuera. Ellos pasaban, probaban todos los platos, se juntaban con los productores y decidían todo previamente. Ya decidían qué iban a decir de tu plato, si iba a estar bueno, si te iban a tirar para abajo", ventiló Sebastián.

Y agregó: "Vos no sabías nada y así te hacían pasar a la devolución. Ya sabían todo y ahí actuaban. Probaban y actuaban porque ya sabían cómo había salido el gusto de tu comida y se aprovechaban".

Aquel envío de 2015 tuvo la conducción de Mariano Peluffo y terminó consagrando como ganador a Alejo Lagouarde, el gran vencedor que conquistó el paladar de Donato De Santis, Germán Martitegui y Christophe Krywonis.

"Si te querían mandar al bombo te decían que estaba fría, pero vos no podías decirles 'che, pero boludo, hace dos horas que la comida está ahí, ¿cómo no va a estar fría?'”, recordó.

"El tiempo de cocina era real, vos cocinabas el tiempo que te decían posta. Lo que era un poquito mentira era el tiempo que estabas en el supermercado", reconoció Sebastián.

"Nosotros no podíamos comer lo que hacía el participante de al lado. ¿Saben por qué? Porque vos ahí podías ver si el jurado estaba chamullando. ¿Qué pasaba si vos probabas unos fideos con tuco y estaba re ácido el tomate? No podías hacer nada! Porque vos no sabías el gusto y ellos decidían a quién podían hacer pasar”, afirmó.