Fin de semana triste para Cinthia Fernández

Cinthia Fernández, Matías Defederico y sus tres hijas

"Me falta algo, es muy raro, las extraño", fue una de las frases que compartió Cinthia Fernández en su cuenta de Instagram para contarle a sus seguidores que sus hijas (Charis, Bella y Fran) se fueron a pasar el día con el papá, Matías Defederico.

Previamente, Fernández puso que estaba así porque sus "bebés se fueron con el padre".

Storie de Cinthia Fernández

Cinthia forma parte del ciclo del Nueve que conduce Nicolás Magaldi pero no se descartó su nombre como una fuerte participante del "Cantando 2020".

Ella dijo que no se anima pero la intención de la producción es cruzarla con Agustina Agazzani, última pareja de su ex, Martín Baclini.

"Fui a comedia musical pero no puedo cantar ni el arroz con leche. No me animo", afirmó Fernández.

Cabe mencionar que en las últimas semanas se filtró el rumor sobre un posible reencuentro entre Baclini y Fernández que habría nacido en conversaciones por chat siendo que él se encuentra en Rosario y ella en Buenos Aires.

Primiciasya.com la consultó pero la morocha no respondió la pregunta sobre una posible reconciliación una vez que finalice la cuarentena. Veremos.