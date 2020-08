Sergio Lapegüe tosió varias veces en vivo y se hizo viral el miedo a que tenga Covid-19: La palabra del periodista

Sergio Lapegue

Esta mañana, mientras estaba al aire dando las noticias en el canal de TN, Sergio Lapegüe comenzó a toser. Rápidamente, los televidentes comenzaron a publicar en sus redes el temor de que el periodista se haya contagiado de coronavirus, pues la tos es uno de los síntomas más comunes de esta pandemia.

Los mensajes comenzaron a multiplicarse con velocidad mientras la tos del periodista continuaba escuchándose en vivo.

El comunicador habló con PrimiciasYa.com y aseguró que se encuentra bien, descartó estar contagiado y confirmó que se trató de una miga que se le atascó en la garganta.

"Estoy bien, me atraganté con una tostada y no tenía agua por eso empecé a toser", explicó Sergio este sitio y agregó con ironía: "Si mañana me atraganto de nuevo me comenzaré a preocupar".

Lapegüe como su compañera Roxy Vázquez y el resto del equipo de la mañana tomaron todas las precauciones para no contagiarse del virus. Muchos días se turnan para salir por videollamada desde sus casas y así tener a menos gente en el estudio y menos contacto.