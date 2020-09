Silvina Luna, a diez años de la cirugía estética que le cambió la vida: "Ya me perdoné"

Silvina Luna

En 2010, Silvina Luna tomó una decisión que le cambiaría la vida: se sometió a una cirugía estética y recurrió a la ayuda del médico Aníbal Lotocki, quien le hizo una liposucción y mezcló su grasa con metacrilato para inyectársela en los glúteos.

A los tres años de su intervención, Silvina comenzó a sufrir problemas de salud y su vida se transformó en un calvario.

A diez años de aquel momento, la modelo se animó a hablar sobre cómo hizo para superar la culpa que sintió por la operación en medio de su disputa legal con el cirujano.

Silvina Luna

En diálogo con Hola! Argentina, se animó a recordar la decisión que le cambió la vida: “La cirugía fue una decisión equivocada por querer alcanzar un cierto modelo de belleza y lamentablemente tuvo consecuencias en mi salud”. Con trabajo psicológico, aseguró: “Ya me perdoné. Prefiero quedarme con la enseñanza que me dejó esta experiencia y no seguir lamentándome”.

Hace un tiempo, Silvina habló sobre los cambios que decidió hacer para sentirse mejor: "Mi vida por completo cambió, hoy, elijo otra mirada, cuidarme a mí misma y a otros. Estoy segura que solo conocés un lado de mi vida. Pasé años exponiendo mi cuerpo, pensando que el envase era lo único importante. Este pensamiento me llevó a una cirugía que puso en peligro mi vida, hecho que hizo replantearme mi camino y mis valores. Siento que las mujeres tenemos mucho poder, pero ese poder está dentro nuestro, no en nuestros cuerpos”.