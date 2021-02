Stefi Roitman se mostró en un jugado traje de baño

Stefi Roitman

A fines de 2019 Stefi Roitman se fue de viaje a Estados Unidos, se enamoró perdidamente de su pareja Ricky Montaner, la sorprendió la pendamia de coronavirus y se quedó a vivir allá.

Se comprometió con el cantante y su vida cambio. Lo único que resignó fue estar cerca de sus amigos y familia, pero ahora recibió a sus padres y a su hermana y se fueron de vacaciones juntos.

“Después de tantos años estamos vacacionando los 4 juntos. Ahora, además, con un integrante más que no puede ser más increíble (y es mi prometido, Dio’ mío). Mi emoción es infinita. Estos días están siendo y van a ser únicos, soñados. No me alcanzan las gracias", escribió la rubia.

Además, la modelo compartió una foto muy jugada del traje de baño de dos piezas que está usando en sus días de descanso. Lleno de tiras, colores neutros y poses muy sexys.