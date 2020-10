Tefi Russo reveló cómo sigue la salud del Pollo Álvarez luego de varios días de sentirse mal

Pollo alvarez

El Pollo Álvarez se hizo un hisopado y le dio negativo pero sigue sintiéndose mal. Tefi Russo mostró un video del conductor acostado en la cama aunque asegura que no tiene fiebre y se la toma cada tanto.

Pero, pese al negativo, el Pollo va a someterse a otro hisopado y, por las dudas, su mujer no se le acerca hace 3 días por precaución.

LEÉ TAMBIÉN: Dante Ortega mostró cómo está luego de contagiarse de coronavirus

“Estoy haciendo este video de lejos para que la gente sepa que Joaco está bien. Está bien, se siente mal, no tiene ningún síntoma de covid, no tiene fiebre, de hecho, se está tomando la fiebre a cada ratito. Pero bueno, está tumbado y por prevención se hizo el hisopado así que yo estoy acá lejitos por las dudas. Hace tres días que no nos acercamos porque yo estoy impecable”, explicó la cocinera.

El Pollo cree que se siente mal porque un alimento le cayó mal: “No sé si comí algo dudoso, estaba rico”. “Hay que esperar, hablamos sin saber. Diagnosticando a la distancia”, replicó su esposa.