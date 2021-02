La terrible confesión de Cande Tinelli sobre sus desordenes alimenticios

Candelaria Tinelli

Cande Tinelli hoy vive un gran momento en lo personal ya que está muy enamorada de su pareja Coti Sorokin con la que viaja a todos lados e incluso comparte la pasión por la música.

Ultra delgada y siempre publicando fotos al borde de la censura pero no siempre fue todo tan aceptable para la hija de Marcelo Tinelli que confesó sufrir trastornos de alimentación.

Cande Tinelli

LEÉ TAMBIÉN: La hermanita bomba del Polaco se anima a todo en redes

"Me deprimía, me ponía más obse con la restricción de alimentos y sino vomitaba 'castigándome' por ser gorda. Sé que hay mucha gente que sufre esto, ojalá me lean y entiendan que están perdiendo momentos de su vida que no van a volver a vivir”, dijo.

La morocha de 30 años contó que padeció la enfermedad durante 12 años, pero ya recuperada quiere que su testimonio logre ayudar a otras que están pasando por lo mismo.