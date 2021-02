Alejandra Maglietti se puso el mismo vestido transparente que Barby Silenzi: ¿A quién le queda mejor?

Alejandra Maglietti

Alejandra Maglietti se puso el mismo vestido con el que Barby Silenzi posó en sus redes. De hilo cocido en color plateado dejando transparentar su curvilíneo cuerpo.

Para sorpresa de los internautas, Alejandra Maglietti también tiene la misma prenda e hizo lo mismo que la ex del Polaco: se lo puso y posó de frente y de espaldas para sus redes.

Barby Silenzi

Esto comenzó un debate entre los seguidores de ambas rubias: ¿a cuál de las dos le sienta mejor este modelito?

Las artistas ahora no solo coinciden en el look si no también compiten por el título de la soltera más deseada de las redes.