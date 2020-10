Toti Pasman fue víctima de un ciberdelito y casi le saquean su cuenta bancaria

Toti Pasman

Toti Pasman admitió que siempre está atento y conoce sobre las ciberestafas pero esta vez fue víctima de una por estar con “la guardia baja”.

El comunicador deportivo le contó a Teleshow que le llegó un mail pidiendo que cambie sus contraseñas de homebanking y confirmara sus datos. "Pero claro, todo el tiempo te llegan (esos correos): ‘Cambie su clave’, ‘Cambie esto’. Y hoy, como un gil lo hice”.

Inmediatamente recibió un llamado para confirmar lo que había hecho y tras cortar recibió una notificación de que se había hecho una transferencia millonaria desde su cuenta a una que desconocía y luego de las 9 de la noche, cuando ya no atendían los call center se su banco.

“Gracias a Dios, gracias a Dios, después de 20 minutos en los que caminaba por las paredes me llegó un mail de que la transferencia había sido revertida. El banco sospechó, dudó, la tomó, pero después la revirtió”, explicó el periodista que realizó la denuncia correspondiente en la Fiscalía de Cibercrimen.

“Yo, un verde, eh -reconoció-. Pero no caigo nunca: de esos mails me han llegado 300. Hoy, me agarró con la defensa baja. Y lo metí, porque no sé qué tenía en la cabeza. Y al toque me llaman. Y pumba!, me engancharon. Cuidado, cuidado, mucho cuidado”, asumió.