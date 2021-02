El tremendo blooper de Diego Moranzoni al aire: llamó y saludó a un periodista pero resultó ser otra persona

Diego Moranzoni

Diego Moranzoni vivió un absoluto papelón en su programa de radio. El periodista se dispuso a entrevistar al periodista Adrián Pallares pero su producción llamó por error a Adrián Pallarols, le orfebre.

Moranzoni hizo toda una cariñosa presentación en la que no faltaron elogios y halagos. "Ya es oficialmente conductor de Intrusos (América). El queridísimo Adrián Pallares. Hola Adriancito querido ¿cómo te va?", dijo el conductor.

Pero del otro lado no estaba Pallares sino Pallarols: "Perdón que hago una corrección... yo no soy Adrián Pallares soy Adrián Pallarols. No sé si llamaron a la persona adecuada".

"No quiero meter en problemas a la producción, pero...", sumó el orfebre. "Yo pensé que me llamaban, viste que estaba tan en boga, todo este tema del anillo del ex presidente", agregó sobre el robo del anillo de Carlos Menem.

"Es la mejor anécdota que me pasó en la vida", completó Moranzoni poniéndole humor al error que fue compilado en un video de "Bendita", El Nueve.