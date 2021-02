Martín Baclini se emocionó al hablar de su relación con Cinthia Fernández: "Si algún día soñamos con tener un hijo, ese es el sexto corazón"

Martín Baclini Cinthia Fernández

Martín Baclini parece no poder olvidarse de Cinthia Fernández, a quien reconoció que le sugirió tener un hijo juntos en una conmovedora carta que le escribió a la bailarina.

“Es la mujer, por escándalo, más importante de mi vida, pero lejos. Hasta le dediqué una carta a Cinthia, imagínate, y hace poco se la mandé, después de un año y medio de estar separados”, recordó el empresario en una entrevista con "Vino para vos", el ciclo que conduce Tomás Dente.

“Hay muchas cosas que ella no entendió al principio y que yo esperé en silencio el momento. Y lo que viví con ella… creo que los dos conocimos el amor más lindo del mundo. Yo firmaría ahora eso que viví con ella toda mi vida, con ella, con sus hijas. Pensá que al día de hoy las nenas siguen estando en mi vida, me llaman, me mandan corazones. Lo que hemos vivido, solo ella y yo lo sabemos”, agregó Baclini, antes de comenzar con la lectura de la carta en cuestión.

“Le puse ‘Siempre estás presente. Sos, fuiste, y vas a ser mi gran amor. Ese amor que no se olvida, mi primer amor que no olvido. Y por mi puta costumbre de estar libre, no me lo permito celebrar con más hechos. Si de algo te sirve, estás hasta en mi herencia tanto vos como las nenas. Ojalá algún día me decida a soñar y vos estés para compartir la vida hasta el fin. Te amo, las amo’”, fueron las palabras de Baclini, quien explicó que firmó con seis corazones que tienen un mensaje oculto.

"Los corazones tienen un significado también: es Cinthia, yo, las tres nenas, y, si algún día soñamos con tener un hijo, ese es el sexto corazón. Es demasiado todo esto, pero así se dio”, cerró Baclini sin poder evitar la emoción.