El video de Dieguito que hizo emocionar a Cinthia Fernández: "Niño mágico"

Cinthia Fernández se mostró emocionada hasta las lágrimas al ver un video de Dieguito feliz por los regalos que recibió para su cumpleaños. Federico Bal también se había ocupado de hacerle llegar un juguete.

El nene cuya historia se hizo viral recibió los obsequios que le hizo llegar la panelista y en la grabación le agradeció.

"Gracias Cinthia, me encantó tu regalo, esto me fascinó. Gracias, no paro de llorar de tu regalo, son re hermosos", decía el niño al soplar las velitas.

Al ver este fuerte momento, Fernández compartió el video en su cuenta de Instagram y reflexionó con profunda emoción.

"No sabía si subirlo pero....porque nooo! Soy la mujer más feliz del universo con lágrimas en los ojos", indicó conmovida en su posteo.

Y agregó: "GRACIAS VIDA Por poner ese video en mi vida y poder conocer a ESTE NIÑO MÁGICO DIEGO. Tengo mucha emoción".

Y mostró un dibujito que el nene le dedicó especialmente. Muy fuerte.