La carta de despedida de Gago tras el retiro: "Dejo el fútbol en el momento indicado y por decisión mía"

Fernando Gago

Fernando Gago, uno de los mejores mediocampistas argentinos de los últimos 20 años, decidió retirarse del fútbol profesional a los 34 años y formando parte del plantel de Vélez. El ex 5 de Boca escribió una carta en su Instagram.

"Tengo la felicidad de dejar el fútbol a mi manera y en el momento indicado. Cumplí todos los objetivos que me propuse, tuve una carrera que superó todas mis expectativas y por eso decido dar un paso al costado", indicó Pintita en la red social.

La carta de Fernando Gago

El mediocampista surgido de Boca decidió ponerle punto final a su brillante carrera y redactó un mensaje a sus seguidores en el que resaltó que deseaba retirarse "jugando", luego de haber sufrido al menos cinco lesiones graves que lo mantuvieron mucho tiempo inactivo durante el último lustro.

"Como todos saben, he vivido momentos fantásticos y viví una carrera que ni en mis mejores sueños cuando era un chico hubiera imaginado. Quiero agradecer a todos los entrenadores que tuve, a mis compañeros y en especial a los hinchas", confesó el talentoso mediocampista.

"Tuve momentos difíciles y lesiones reiteradas que me afectaron durante estos últimos años, pero a su vez me enseñaron y me convirtieron en la persona que soy", subrayó.