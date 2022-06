Cuánto salen las entradas para ir a ver a los equipos argentinos en octavos de Libertadores y Sudamericana

Por su parte, Unión y Lanús serán locales en los partidos de revancha de la Copa Sudamericana ante Nacional (U) e Independiente del Valle, respectivamente.

Cuánto cuestan las entradas para los partidos de octavos de final de Libertadores y Sudamericana

*Por orden cronológico

Entradas para Talleres vs. Colón

Popular: $2200 (solo socios)

Plateas: $3300 y $4500 para socios; $6600 y $9000 para no socios

Popular visitante: $7000

Entradas para Vélez vs. River

Popular: $1000 para socios; $2000 para no socios

Plateas: $1300 y $2500 para socios; $3000 para no socios

Menores: $350 (socios)

Entradas para Boca vs. Corinthians

Boca no cobra adicional en este 2022 como beneficio por lo que lo socios y abonados pagaron durante la pandemia, cuando no había fútbol o no se podía asistir a los estadios.

Entradas para Colón vs. Talleres

Popular: $2500 (solo socios)

Plateas: $2500 para los abonados y $6000 para socios sin abono

Visitante: no informaron

Entradas para River vs. Vélez

Popular alta: $1250 (socios con TLM)

Popular baja: $2050 (socios con TLM)

Platea alta: $2750 (socios con TLM)

Platea media: $8900 (socios con TLM)

Platea baja: $7550 (socios con TLM)

*Todavía no se informaron los precios para socios sin TLM ni Somos River

Entradas para Estudiantes vs. Fortaleza

Popular: $1500

Plateas para abonados: $3500 abono familia, $4000 premium y $5000 Vip y campo

Plateas para socios: $3500, $5000 y $7000

Plateas no socios: $5000, $6000 y $8000 (si hay remanente)

Entradas para Unión vs. Nacional (U)

Popular: Todavía no informaron

Plateas: $1200, $1500, $1800, $2100, $2600

Palcos: $3500 y $4500

*A todas las plateas y palcos hay que sumarle el valor de la entrada general

Entradas para Lanús vs. Independiente del Valle

Popular: $1000 para socios y $2300 para no socios

Plateas: $1000 para abonados, $3000 y $3500 para socios y $3500 y $4000 para no socios

*Todavía no son precios oficiales