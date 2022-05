Cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional: cuándo es la reunión y cuál es el problema

boca-tigre.jpg

Los reclamos de Beccacece y Defensa y Justicia hicieron temblar el cronograma de los cuartos de la Copa de la Liga

Beccacece ni bien terminó el partido a modo de anticipo de lo que iba a ser la postura del Halcón un rato más tarde. "Creo que vamos a tener sentido común y jugar el día miércoles. Venimos de jugar cada dos días, en Brasil, ahora también. Después de tanto esfuerzo hay que usar nomás el sentido común y seguramente jugaremos el miércoles o jueves", dijo

Embed

En la noche del domingo hubo una reunión virtual entre los ocho clubes clasificados con gente de la Liga Profesional y la AFA, en la que después de discutir un buen rato y con la amenaza de Defensa de no presentarse en caso de que lo hicieran jugar el martes, determinaron que los cuatro encuentros se disputasen el mismo miércoles: dos a las 19 y dos a las 21.

Sin embargo, el presidente del club de Florencio Varela, José Lemme, hizo una declaración en TyC Sports que parece sepultar las chances de la reprogramación: "La Liga Profesional mandó una planificación a todos los clubes que teníamos posibilidades de clasificar. Como buen cabulero yo dije que lo iba a ver el domingo después de las 6 PM. No iba a hacer una queja o hablar de algo que quizás no me tocaba".

Embed

Los cuartos de la Copa de la Liga: la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, otra traba

Sin embargo, surgió una nueva traba: la seguridad. El Ministerio de Ciudad de Buenos Aires no ve con buenos ojos para nada que River y Boca jueguen el mismo día de local y de hecho es lo que hizo que hasta ahora no se apruebe el nuevo cronograma. Y lo que puede hacer mantener la disposición inicial de martes y miércoles.

La Seguridad de CABA asegura que no es la opción más segura que los dos clubes más populares movilicen miles de personas prácticamente en el mismo lapso de tiempo, sumado a las manifestaciones que cada vez son más habituales en el centro de la ciudad. Después del mediodía habrá una reunión en el Ministerio y de allí saldrán las precisiones sobre los pasos a seguir.

Por qué los cuartos de final de la Copa de la Liga no se juegan miércoles y jueves

Una solución más sencilla parecería la de jugar los partidos miércoles y jueves. Pero ahí aparece la quinta fecha de la Copa Libertadores. El martes que viene (17 de mayo) juegan Boca, de local vs. Corinthians, y Estudiantes visitante de Bragantino de Brasil, por lo que no podrían jugar el domingo una hipotética semifinal: y como van por llaves distintas en el cuadro, las dos semifinales deberían ser sábado y el Xeneize y el Pincha avanzan.

Como existe la posibilidad que que se crucen en la semi el sábado, no podrían jugar el partido de cuartos el jueves, porque sería solo a 48 horas de la semifinal. Y allí el problema vuelve a foja cero: o la Seguridad aprueba que jueguen todos el miércoles o bien, Defensa y Justicia tendrá que soportar jugar con apenas 48 horas de descanso.

Mientras tanto, el tiempo avanza y los horarios no están confirmados. Otro papelón más.