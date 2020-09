Di Maria: "Me quedé callado mucho tiempo, pero a veces exploto porque no se por qué no me citan"

Di María

Ángel Di María, mediocampista de PSG, explotó hoy de bronca contra Lionel Scaloni, entrenador de la Selección, por no haberlo convocado para la primera doble fecha de las Eliminatorias para enfrentar a Ecuador y Bolivia, pese a que la nómina se extenderá a 35 jugadores.

"Si no estoy convocado es porque no me quieren convocar, pero seguiré peleando para estar en la selección ¿A los 32 años estoy viejo?, me pregunto. Si fuera así, si se está haciendo un recambio por edad, entonces lo tenés que hacer con todos, y para eso no tendría que ir LIonel Messi, (Nicolás) Otamendi y Sergio Agüero, jugadores que están en gran nivel", puntualizó.

"Muchos dicen que ya estoy grande, pero sigo corriendo de la misma manera, porque en cada partido demuestro que no lo estoy, que puedo estar a la altura de Neymar y Mbappé", explicó Di María en radio Continental, a cuatro días de conocerse la primera lista de 30 futbolistas elevada por Scaloni con los futbolistas que actúan en el exterior y en la que no figura.

"Si me rompo el ojete en el club es para intentar tener la chance en la selección y poder competir. Es difícil de entender que estando en un buen momento no soy convocado, y tampoco me han dado una explicación. Por eso tengo bronca, pero seguiré trabajando para volver", advirtió.

El ex Rosario Central, Real Madrid, Benfica y Manchester United dijo que no sabe si llegará "con este nivel" futbolístico al Mundial de Qatar 2022, pero dará "el ciento por ciento" para su regreso al seleccionado.

"Ya llevo como un año estando en buen nivel y no he sido citado. Seguiré demostrando que estoy capacitado para estar con la celeste y blanca y que deseo con toda mi alma para volver a vestirla", indicó zurdo.

"Si salgo a hablar ahora es porque uno se aguanta, y yo me quedé callado mucho tiempo, pero en un momento explotás y contestás. A esto no le encuentro explicación. No tengo palabras, porque para mí la selección argentina es lo máximo. Yo amo vestir la camiseta celeste y blanca", le apuntó a Scaloni sin nombrarlo.

Di María fue elegido el mejor jugador de la semifinal de la Champions League que PSG le ganó por 3-0 a Leipzig, de Alemania, en Lisboa, donde en ese partido marcó un gol y entregó las asistencias de los dos restantes.

"Cada vez que hago un buen partido o salgo mejor jugador, sólo pienso en estar convocado. Es verdad que estuve 12 años en la selección, pero siempre es mi sueño volver a estar", argumentó.

"Por ejemplo Leandro Paredes, que tiene un pase increíble y una calidad exagerada, que es muy joven y con la gente que tiene alrededor en el PSG ha crecido mucho, siempre se merece ser citado", precisó.

Fuente: Télam