Eduardo Domínguez renunció como entrenador de Independiente

Por qué renunció Eduardo Domínguez como DT de Independiente: las causas

No hay un solo factor por lo que el DT tomó la decisión de irse, luego de seis meses de no encontrar el equipo. Los malos resultados en la Liga Profesional -lleva tres derrotas en fila porque al clásico se suman las caídas con Patronato y Platense-, la prematura eliminación en la Copa Sudamericana y varios encontronazos con los dirigentes porque no llegaron los refuerzos que pretendía. Este último fue la gota que rebalsó el vaso de un entrenador al que nunca le trajeron los jugadores que le habían prometido cuando llegó.

Ahora el club se abocará a buscar a su reemplazante, mientras comienzan los preparativos, con Claudio Graf como interino, para jugar el sábado, en el Libertadores de América, contra el Rosario Central de Carlos Tevez.

Los números de Eduardo Domínguez en Independiente