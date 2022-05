La final de la FA Cup entre el Chelsea y el Liverpool se vivió en Buenos Aires

Chelsea y Liverpool se enfrentaron en la final de la The Emirates FA Cup, es una competición oficial anual de fútbol inglés de eliminación directa, organizada por la Football Association.

En esta jornada, estuvieron presentes los argentinos Carlos Tevez, ex West Ham, Manchester City y Manchester United; Julio Ricardo Villa, que ganó ese torneo con el Tottenham; Julio Arca, ex Sunderland y Middlesbrough, y Claudio Marangoni, ex Sunderland, quienes fueron reconocidos por la Kirsty Hayes.

Además, se destacó la presencia de Jorge Burruchaga, ex futbolista, que fue campeón con la Selección Argentina, quién le regaló una pelota a la embajadora, en el entretiempo del partido.

embajadabritanica.jpg

Como todo partido de fútbol, no podía faltar lo más importante: los hinchas. Un grupo de simpatizantes argentinos del Chelse y otro del Liverpool, estuvieron presentes y vivieron intensamente el duelo.

Tras los 90 minutos reglamentarios, los dos equipos ingleses empataron 0 a 0 y fueron al alargue, aunque ninguno logró ponerse en ventaja.

La tensión entre los hinchas se acrecentaba y, después de 120 minutos, llegó el momento de los penales. Luego de una definición apasionante, el Liverpool se impuso por 6 a 5 y se consagró campeón de la FA CUP.

Embed

Tomás Medrano, hincha argentino del equipo campeón, que estuvo presente en la Embajada Británica, expresó: "Fue una experiencia única. Superó ampliamente mis expectativas. Esperaba el recibimiento, pero no la atención que se dio durante todo el evento. La presencia de figuras del mundo del fútbol como Carlos Tévez y Jorge Burruchaga, entre otros, es un gran valor agregado. Una experiencia única que por suerte nosotros pudimos disfrutar por partida doble, pero creo que más allá del resultado es un momento vivido que queda para siempre".

hinchas del liverpool .jpg

Los hinchas del Liverpool presentes en la Embajada Británica.

Además, Medrano habló sobre el presente del conjunto dirigido por Jürgen Klopp: "Nuestra generación (los nacidos en la década del 90) estamos viviendo probablemente el mejor momento del Liverpool que hayamos visto en nuestras vidas. Tuvimos que esperar mucho tiempo, mascar mucha bronca y bancarnos muchas derrotas para llegar hasta acá, pero de esto se trata el fútbol, ¿no?" y añadió: "La FA Cup era el único título que le faltaba ganar a Klopp en el Liverpool y era importante completar el álbum. Además, ahora se viene la final de la Champions y no era lo mismo llegar con una derrota que con una victoria".

Pero, ¿cómo se vive el fanatismo hacia un club a la distancia? Para eso, Medrano tiene una respuesta: "El fanatismo en el fútbol trasciende fronteras y no sabe de distancias. Sí es cierto que ir a la cancha o estar en el día a día tiene otro gusto, pero eso no quita que uno pueda vivir la pasión de todos modos. Gracias a eventos como éste, uno puede sentirse por momentos como si estuviese alentando al equipo en la cancha, rodeado de hinchas que comparen tu pasión y esas sensaciones son genuinas y únicas".