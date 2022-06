La llamativa frase de Iván Marcone, el flamante refuerzo de Independiente

image.png

La enorme alegría de Iván Marcone, nuevo refuerzo de Independiente

"Hace muchos años que tengo este sueño. Es el mayor sueño que tuve así que tratamos de que se pueda hacer realidad. Siempre creí que los tiempos de Dios eran perfectos y deposité toda la esperanza en él. Creo que ahora es el momento indicado, así que estoy esperando que salga todo bien ahora para poder firmar el contrato y sumarme al grupo", comenzó declarando Marcone.

El diálogo de Marcone con Eduardo Domínguez

Luego del palito que le tiró el entrenador en una conferencia de prensa ante su no llegada, ambos tuvieron una conversación: "La última vez que hablé con Eduardo fue después de lo que pasó. Fue para aclarar las cosas. Seguramente no habrá querido decir lo que se interpretó. Esa fue la última vez que hablamos, después de hoy tendré contacto con él".

Por otro lado, aseguró que esa charla fue importante para que se acelere todo: "Nos pudimos terminar de conocer, yo le pude expresar mi deseo, lo que sentía, él lo que podía esperar de mí. Así que sin dudas fue parte de que todos lleguemos a un acuerdo tanto Eduardo como la parte dirigencial y mi representante. Estoy contento porque todo se pudo dar de la mejor manera".

Los detalles de por qué esta vez se dio la llegada de Marcone a Independiente

Luego de muchas idas y vueltas, de tantos mercados de pases en los que sonó como refuerzo, finalmente llegó el momento e Iván Marcone jugará en el club de sus amores. "Hubo mucho esfuerzo para que se pueda dar. De mi lado siempre tuve el deseo de venir. A veces hay que entender que no todo está en nuestras manos por más que el contrato sí dependa de uno. A veces los clubes que son dueños de nuestro pase ponen sus trabas y se hace difícil. Del lado de mi representante, Cristian ha hecho todo lo posible porque sabía mis intenciones, él quería cumplir mi deseo así que facilitó todo lo máximo posible para que esta vez se pueda concretar", explicó el volante central que viene del Elche español.

Marcone, de la popular al campo de juego

Iván nunca dejó de demostrar su amor por el Rojo. Siendo futbolista profesional de Lanús o incluso Boca, continuó yendo a la popular de Independiente. Ahora, podrá ponerse la camiseta pero para saltar al terreno de juego y defender los colores del club de Avellaneda: "Es una sensación muy difícil de explicar. Pasé toda mi vida en la tribuna, desde chico que voy con mi papá, me crié ahí prácticamente. Estar del otro lado es algo que hoy todavía no puedo explicar, voy a tratar de disfrutarlo, de mentalizarme en lo que tengo que hacer, de ser un profesional más".

"No sé si ser hincha me va a dar un plus. Trataré de transmitir lo que siento por el club, pero tengo que ser profesional, ser un jugador más, manejar el tema de la ansiedad en cuanto a ser hincha. Pero creo que es algo que tengo que dejar un poco de lado", afirmó.

image.png

Marcone: "es día más importante de mi vida deportiva"

"Sin dudas que en lo deportivo es el día más importante de mi vida. Si bien tuve la posibilidad de ganar títulos, de estar en clubes y en lugares importantes, creo que el deseo y la felicidad mía es poder estar en Independiente. Así que sin dudas es el momento más importante", expresó.

Cuándo podrá jugar Marcone en Independiente

"Hace tres semanas que terminó La Liga en España, que llegué a Argentina. Lo hablaré con el técnico, con el cuerpo médico. Cuando ellos lo vean factible, estaré a disposición. Pero la verdad que primero hay que pasar la revisión, que salga todo bien, terminar lo del contrato y después sumarme al equipo", sentenció. El último partido de Iván Marcone con el Elche fue hace un mes, el 15 de mayo ante el Celta de Vigo, donde jugó de titular y fue reemplazado a los 85'.

image.png

Iván Marcone a Independiente: los detalles de la operación

Finalmente, se terminó la novela entre Iván Marcone, Independiente y Christian Bragarnik y, esta vez, tuvo un final felíz. Después de varios mercados de pases y la intervención de Daniel Montenegro, el mediocampista deja Elche para convertirse en el primer refuerzo de Eduardo Domínguez de cara a la presente temporada. Los dirigentes del Rojo y el agente de Marcone cerraron la operación a cambio de dos millones de dólares: en Avellaneda empezarán a pagar en 2023 con una cuota cada seis meses. El ex-Lanús resignó más del 50% de su salario en España y firmará un contrato por tres años.