Tragedia aérea en Río de Janeiro: chocaron dos helicópteros, explotaron al caer y hay seis muertos

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron una escena impactante: restos de fuselaje esparcidos por distintos sectores, automóviles destruidos y una gigantesca nube de humo negro elevándose sobre el horizonte carioca.

De acuerdo con el reporte preliminar del Departamento de Bomberos de Río de Janeiro, cinco personas murieron en el helicóptero que se incendió tras caer sobre la concesionaria. La sexta víctima fatal fue el piloto de la otra aeronave involucrada en la colisión.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron oficialmente las identidades de los fallecidos, mientras continúan las tareas de peritaje para determinar cómo se produjo el choque en el aire.

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Qué se sabe de los helicópteros involucrados

La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) confirmó que una de las aeronaves era un Eurocopter France modelo Aérospatiale AS 350B2 "Esquilo", matrícula PR-DJJ.

El segundo aparato involucrado en el accidente era un Bell Helicopter 206B, matrícula PP-MAC, una aeronave con capacidad para cuatro pasajeros y un piloto. Según los registros oficiales, estaba inscripto a nombre de la empresa Turfik Comércio de Frutas LTDA, que opera comercialmente bajo la marca Kifrut.

Los investigadores analizan ahora las comunicaciones previas al accidente, las condiciones meteorológicas y las trayectorias de vuelo para establecer qué provocó la colisión.

Despliegue masivo de emergencia

La magnitud del siniestro obligó a desplegar un importante operativo de rescate y control de incendios. Según informaron los organismos locales, alrededor de 45 bomberos y 15 vehículos de emergencia trabajaron durante varias horas en el lugar para extinguir las llamas y asegurar el perímetro.

Además de las víctimas fatales, el accidente provocó importantes daños materiales. Una de las aeronaves impactó contra cerca de 20 vehículos estacionados dentro del predio de la concesionaria, mientras que el segundo helicóptero cayó en otro sector cercano.

Las autoridades mantuvieron cerrada la zona durante gran parte de la jornada para facilitar las tareas de investigación y remover los restos de las aeronaves.

La tragedia generó una profunda conmoción en Río de Janeiro y volvió a poner el foco sobre la seguridad de las operaciones aéreas en áreas urbanas densamente pobladas. Mientras avanzan las pericias, Brasil intenta esclarecer las causas de uno de los accidentes de helicópteros más impactantes de los últimos años.