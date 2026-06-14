Yanina Latorre habló de su histórica guerra con Jorge Rial y sorprendió con una revelación

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Consultada sobre los motivos de ese cambio, la panelista fue contundente: “Porque sabe que soy buena en mi laburo. ¿Te acordás que una vez me insultó en un aeropuerto? Igualmente no le tuve miedo”.

En ese momento, Ángel de Brito recordó que aquel episodio ocurrió cuando Rial estaba en pareja con Romina Pereiro. Lejos de esquivar el tema, Yanina sostuvo que siempre fue una de las pocas figuras del medio que se animó a enfrentarlo públicamente.

“Yo era una de las pocas que lo enfrentaba al principio. Después, cuando a él le empezó a ir mal con Intrusos y con todo, le pegaron todos. Yo le pagué, lo tuve acá haciendo un montón de views”, comentó.

Finalmente, la conductora de SQP sorprendió al definir el vínculo actual que mantiene con el periodista. “Me respeta y yo lo respeto, aunque no pienso como él. Me parece que cambió mucho desde el discurso político. Hoy tenemos como un vínculo sano”, concluyó.