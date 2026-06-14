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Yanina Latorre habló de su histórica guerra con Jorge Rial y sorprendió con una revelación

Yanina Latorre recordó los fuertes enfrentamientos que mantuvo durante años con Jorge Rial, reveló cómo cambió el vínculo entre ambos y explicó por qué cree que hoy existe un respeto mutuo.

14 jun 2026, 13:35
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Después de años de cruces mediáticos y enfrentamientos públicos, Yanina Latorre sorprendió al hablar de su presente vínculo con Jorge Rial y reconoció que la relación entre ambos atraviesa un momento muy diferente al de otras épocas.

Durante una entrevista en Bondi junto a Ángel de Brito, la conductora recordó aquellos tiempos en los que estaba enfrentada con el periodista y admitió que las discusiones fueron intensas.

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“Rial me volvió loca, pero también -insisto- no me volvió loca con delitos, ¿me entendés?”, expresó Yanina al repasar algunos de los conflictos que mantuvieron cuando se encontraban en veredas opuestas.

Luego se refirió al presente de la relación y aseguró: “No nos llevamos bien, ni nos llevamos mal. Creo que él me respeta. Al principio no me respetaba y ahora me respeta”.

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Consultada sobre los motivos de ese cambio, la panelista fue contundente: “Porque sabe que soy buena en mi laburo. ¿Te acordás que una vez me insultó en un aeropuerto? Igualmente no le tuve miedo”.

En ese momento, Ángel de Brito recordó que aquel episodio ocurrió cuando Rial estaba en pareja con Romina Pereiro. Lejos de esquivar el tema, Yanina sostuvo que siempre fue una de las pocas figuras del medio que se animó a enfrentarlo públicamente.

“Yo era una de las pocas que lo enfrentaba al principio. Después, cuando a él le empezó a ir mal con Intrusos y con todo, le pegaron todos. Yo le pagué, lo tuve acá haciendo un montón de views”, comentó.

Finalmente, la conductora de SQP sorprendió al definir el vínculo actual que mantiene con el periodista. “Me respeta y yo lo respeto, aunque no pienso como él. Me parece que cambió mucho desde el discurso político. Hoy tenemos como un vínculo sano”, concluyó.

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