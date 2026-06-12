Quién es la impactante novia de Marcos Senesi de 22 años que revoluciona las redes

Su talento también la llevó a vestir la camiseta de las selecciones juveniles de Inglaterra, transformándose en una de las promesas del fútbol femenino de su país.

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A lo largo de su carrera pasó por diferentes equipos y experiencias internacionales. Incluso jugó en Estados Unidos representando a la Universidad Estatal de Luisiana antes de regresar a Inglaterra para continuar su carrera profesional.

Posteriormente defendió los colores de Portsmouth y Bournemouth, club donde vivió una de las etapas más importantes de su recorrido deportivo.

Al despedirse de la institución inglesa, dejó un emotivo mensaje que reflejó todo lo que significó esa experiencia para ella: "Amé mi tiempo aquí en el AFC Bournemouth y quiero decir gracias a mis compañeras de equipo, a nuestros aficionados y a todas las personas del club".

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Pero fue justamente en Bournemouth donde también apareció el amor.

La historia entre Kelci-Rose y Marcos Senesi comenzó en 2024 de una manera tan inesperada como romántica. Ambos participaron de una producción fotográfica organizada por el club para presentar la nueva indumentaria de la temporada.

Lo que comenzó como una simple jornada laboral terminó transformándose en una conexión que creció lejos de las cámaras.

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Meses más tarde oficializaron la relación durante unas vacaciones en Cerdeña, donde compartieron imágenes juntos acompañadas por una frase que resumía perfectamente el momento que atravesaban: "Por más momentos juntos".

Desde entonces se muestran inseparables.

Mientras Senesi lucha por consolidarse dentro de la Selección Argentina y aprovechar esta nueva oportunidad con la camiseta albiceleste, Kelci-Rose continúa acompañándolo en cada paso, combinando su propia carrera deportiva con una historia de amor que no deja de crecer.

Hoy, la joven inglesa ya no es solamente la novia de uno de los convocados de Scaloni. También es una futbolista con trayectoria propia, una figura cada vez más seguida en redes sociales y uno de los nombres que más curiosidad despertaron entre los fanáticos argentinos en las últimas horas.