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Quién es la impactante novia de Marcos Senesi de 22 años que revoluciona las redes

No es influencer ni modelo: se supo a qué se dedica la novia de 22 años de Marcos Senesi y por qué sorprende tanto. Enterate.

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Quién es la impactante novia de Marcos Senesi de 22 años que revoluciona las redes

La inesperada convocatoria de Marcos Senesi a la Selección Argentina no solo volvió a poner al defensor en el centro de la escena futbolera. También despertó una enorme curiosidad alrededor de la mujer que lo acompaña en este gran momento: Kelci-Rose Bowers, la joven inglesa que ya se convirtió en una verdadera sensación entre los fanáticos de la Scaloneta.

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Mientras Senesi disfrutaba de unas vacaciones en Ibiza cuando recibió el llamado de Lionel Scaloni, las redes sociales estallaron al descubrir a la mujer que celebró junto a él la noticia. Y rápidamente surgió la pregunta: ¿quién es la novia del futbolista argentino?

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Lo que pocos saben es que Kelci-Rose no llegó a la vida del defensor desde el mundo del espectáculo o las redes sociales. Todo lo contrario. Comparte con él una misma pasión que marcó su historia: el fútbol.

La británica construyó una destacada carrera deportiva desde muy joven. Dio sus primeros pasos en la prestigiosa academia femenina del Chelsea y posteriormente logró consagrarse campeona de la División Sur Sub 21 de la FA durante la temporada 2021/22.

Su talento también la llevó a vestir la camiseta de las selecciones juveniles de Inglaterra, transformándose en una de las promesas del fútbol femenino de su país.

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A lo largo de su carrera pasó por diferentes equipos y experiencias internacionales. Incluso jugó en Estados Unidos representando a la Universidad Estatal de Luisiana antes de regresar a Inglaterra para continuar su carrera profesional.

Posteriormente defendió los colores de Portsmouth y Bournemouth, club donde vivió una de las etapas más importantes de su recorrido deportivo.

Al despedirse de la institución inglesa, dejó un emotivo mensaje que reflejó todo lo que significó esa experiencia para ella: "Amé mi tiempo aquí en el AFC Bournemouth y quiero decir gracias a mis compañeras de equipo, a nuestros aficionados y a todas las personas del club".

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Pero fue justamente en Bournemouth donde también apareció el amor.

La historia entre Kelci-Rose y Marcos Senesi comenzó en 2024 de una manera tan inesperada como romántica. Ambos participaron de una producción fotográfica organizada por el club para presentar la nueva indumentaria de la temporada.

Lo que comenzó como una simple jornada laboral terminó transformándose en una conexión que creció lejos de las cámaras.

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Meses más tarde oficializaron la relación durante unas vacaciones en Cerdeña, donde compartieron imágenes juntos acompañadas por una frase que resumía perfectamente el momento que atravesaban: "Por más momentos juntos".

Desde entonces se muestran inseparables.

Mientras Senesi lucha por consolidarse dentro de la Selección Argentina y aprovechar esta nueva oportunidad con la camiseta albiceleste, Kelci-Rose continúa acompañándolo en cada paso, combinando su propia carrera deportiva con una historia de amor que no deja de crecer.

Hoy, la joven inglesa ya no es solamente la novia de uno de los convocados de Scaloni. También es una futbolista con trayectoria propia, una figura cada vez más seguida en redes sociales y uno de los nombres que más curiosidad despertaron entre los fanáticos argentinos en las últimas horas.

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