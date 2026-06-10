No hay clases: vuelven a cerrar las escuelas en todo el país y suspenden todas las actividades por 72 horas

Aunque el homenaje al prócer argentino se recuerda tradicionalmente cada 17 de junio, la normativa vigente permite modificar la fecha de descanso para favorecer la creación de fines de semana largos, una herramienta que busca fomentar el turismo interno y la actividad económica en distintas regiones del país.

Como consecuencia de esta disposición, los alumnos de todos los niveles educativos no deberán concurrir a clases durante esa jornada. La medida tendrá alcance nacional y se aplicará sin diferencias entre provincias, municipios o modalidades educativas.

La suspensión también abarcará a docentes, equipos directivos y personal escolar, ya que se trata de un feriado establecido por ley y de cumplimiento obligatorio.

Un descanso de tres días para millones de argentinos

La ubicación del feriado dentro del calendario permitirá conformar un nuevo fin de semana largo para gran parte de la población.

Al coincidir con un lunes, se sumará al sábado y domingo previos, generando un período de tres días consecutivos sin actividad escolar ni laboral para quienes desarrollan tareas de lunes a viernes.

Este tipo de fines de semana extendidos suele ser aprovechado por numerosas familias para realizar escapadas turísticas, visitar parientes o simplemente descansar antes de retomar las obligaciones habituales.

Además, el sector turístico espera habitualmente un incremento en la demanda de alojamientos, transporte y actividades recreativas durante estas fechas, especialmente en destinos cercanos a los grandes centros urbanos.

Para los estudiantes, en tanto, representa una oportunidad para interrumpir la rutina académica en un tramo del año caracterizado por evaluaciones, trabajos prácticos y una intensa actividad escolar.

Quién fue Martín Miguel de Güemes y por qué se lo recuerda

La figura de Martín Miguel de Güemes ocupa un lugar destacado dentro de la historia argentina. Nacido en Salta en 1785, se convirtió en uno de los principales líderes militares durante el proceso de independencia nacional.

Su actuación fue determinante para la defensa del norte argentino frente a las invasiones realistas provenientes del Alto Perú. Gracias a sus estrategias de combate y al respaldo de los habitantes de la región, logró contener numerosos avances enemigos en una etapa crucial para la consolidación de la independencia.

Güemes encabezó a los célebres “Infernales”, un cuerpo militar integrado por jinetes que desarrolló tácticas de guerra de guerrillas y desempeñó un papel fundamental en la protección de las fronteras del norte.

Los historiadores coinciden en que su aporte resultó decisivo para permitir que el general José de San Martín pudiera avanzar con su proyecto libertador hacia Chile y Perú sin la amenaza constante de las fuerzas españolas sobre el territorio argentino.

Por esa razón, cada año el país le rinde homenaje mediante una fecha conmemorativa incluida dentro del calendario oficial de feriados nacionales.

Por qué el feriado se trasladó al lunes

La modificación de la fecha original responde a lo establecido por la Ley 27.399, que regula el régimen de feriados nacionales y días no laborables en Argentina.

La normativa distingue entre feriados inamovibles y trasladables. En el caso de la conmemoración dedicada a Martín Miguel de Güemes, la ley permite su traslado cuando determinadas circunstancias del calendario así lo hacen posible.

Para las fechas que coinciden con martes o miércoles, el feriado puede adelantarse al lunes anterior con el objetivo de generar períodos de descanso más extensos.

Esta política fue implementada hace varios años con la intención de promover el movimiento turístico interno y distribuir de manera más equilibrada los días de descanso a lo largo del año.

Gracias a ese mecanismo legal, el homenaje previsto originalmente para el 17 de junio se observará oficialmente el lunes 15, generando así un nuevo fin de semana largo.

Cómo impactará la medida en las escuelas

La suspensión de las clases alcanzará a todas las modalidades educativas.

Esto incluye:

Nivel inicial.

Nivel primario.

Nivel secundario.

Escuelas públicas.

Escuelas privadas.

Institutos de educación especial.

Las autoridades educativas de cada jurisdicción incorporan este tipo de fechas dentro de sus calendarios anuales, por lo que no se trata de jornadas que deban recuperarse posteriormente.

Tampoco se prevén modificaciones en la carga horaria anual, ya que los feriados nacionales forman parte de la planificación oficial establecida antes del comienzo del ciclo lectivo.

En consecuencia, tanto alumnos como docentes tendrán libre la jornada y retomarán las actividades normales el martes siguiente.

Los feriados de junio que alteran la rutina escolar

Junio se presenta como uno de los meses con más interrupciones para la actividad educativa debido a la presencia de fechas patrias relevantes dentro del calendario nacional.

El primer descanso importante llegará con el feriado trasladado por el homenaje a Güemes, pero no será el único acontecimiento destacado del mes.

Posteriormente aparecerá otra fecha histórica de enorme relevancia para los argentinos: el Día de la Bandera, vinculado al recuerdo de Manuel Belgrano, creador del principal símbolo patrio.

Las jornadas previstas son:

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (feriado trasladado).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano y Día de la Bandera.

Estas fechas forman parte del cronograma oficial de feriados nacionales correspondiente al año 2026.

El Día de la Bandera también tendrá impacto en el calendario

La segunda fecha relevante del mes será el 20 de junio, día en que se conmemora el fallecimiento de Manuel Belgrano.

A diferencia del homenaje a Güemes, este feriado es considerado inamovible, por lo que debe respetarse exactamente en la fecha establecida por la ley.

Sin embargo, en 2026 la conmemoración coincidirá con un sábado. Debido a ello, no producirá un nuevo fin de semana largo para quienes trabajan o estudian únicamente de lunes a viernes.

Pese a esa particularidad, continuará siendo una jornada de enorme relevancia histórica y educativa. En numerosas escuelas argentinas se desarrollan durante junio actos, promesas de lealtad a la bandera y actividades pedagógicas vinculadas con la vida y obra de Belgrano.

Por lo tanto, aunque el feriado no genere un descanso adicional para gran parte de la población, seguirá ocupando un lugar central dentro del calendario nacional.

Un mes marcado por las fechas patrias

Los feriados de junio representan mucho más que una pausa en las obligaciones diarias. También constituyen una oportunidad para recordar a figuras fundamentales en la construcción de la identidad argentina.

Tanto Martín Miguel de Güemes como Manuel Belgrano son protagonistas esenciales de la historia nacional y sus legados continúan siendo estudiados en las aulas de todo el país.

Mientras tanto, millones de estudiantes ya cuentan los días para disfrutar del próximo descanso. Con el feriado del lunes 15 de junio confirmado oficialmente, las escuelas permanecerán cerradas y se abrirá una nueva posibilidad para que familias, docentes y alumnos aprovechen un fin de semana largo en medio del ciclo lectivo.

La fecha ya forma parte del calendario oficial y no habrá actividades educativas durante esa jornada, consolidando así uno de los descansos más esperados de este tramo del año.