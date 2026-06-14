Alerta por tormentas extremas en Kansas: qué pasó con la Selección Argentina y la reacción de Dibu Martínez

Aunque finalmente no se registró ningún tornado en la zona donde se encuentra alojada la delegación argentina, las advertencias se mantuvieron activas durante varias horas debido a la intensidad del temporal.

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Cómo vivió la Selección Argentina el temporal en Kansas

Mientras la tormenta golpeaba distintos sectores de la ciudad, el plantel argentino continuó con normalidad las actividades previstas dentro de su centro de entrenamiento y concentración.

La situación sorprendió al grupo justo cuando se preparaba la cena. Sin embargo, lejos de alterar los planes del equipo, los jugadores mantuvieron una de las tradiciones más arraigadas del fútbol argentino: compartir un asado.

El encargado de mostrar ese momento fue Emiliano "Dibu" Martínez. El arquero campeón del mundo publicó una imagen en sus redes sociales en la que se veía la preparación de la comida mientras la lluvia y el viento azotaban el exterior del predio.

Junto a la fotografía escribió una frase que rápidamente se viralizó entre los hinchas argentinos: "Contra viento y marea".

La publicación fue interpretada como una muestra de tranquilidad y buen ánimo dentro del grupo, que continúa enfocado en la competencia pese a las complicaciones climáticas que afectaron a la ciudad estadounidense.

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Kansas, en alerta por vientos extremos

El fenómeno meteorológico obligó a los organismos de emergencia a monitorear permanentemente la evolución de las tormentas. Los especialistas habían advertido que las condiciones eran favorables para la formación de sistemas severos capaces de provocar daños materiales importantes.

Las ráfagas de viento fueron el principal motivo de preocupación. En algunos sectores se registraron condiciones que podían generar caída de árboles, cortes de energía eléctrica y daños en estructuras livianas.

A pesar de la gravedad de los avisos emitidos por el Servicio Nacional de Meteorología, el temporal perdió intensidad con el correr de las horas y la amenaza de tornado terminó disipándose.