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Alerta por tormentas extremas en Kansas: qué pasó con la Selección Argentina y la reacción de Dibu Martínez

La ciudad donde se concentra la Scaloneta quedó bajo advertencia por fuertes tormentas y ráfagas de hasta 128 km/h. Mientras las autoridades emitían alertas de emergencia, Emiliano Martínez sorprendió con un mensaje que se volvió viral

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Alerta por tormentas extremas en Kansas: qué pasó con la Selección Argentina y la reacción de Dibu Martínez

Alerta por tormentas extremas en Kansas: qué pasó con la Selección Argentina y la reacción de Dibu Martínez

La Selección Argentina atravesó horas de incertidumbre en Kansas, la ciudad que eligió como base de operaciones durante el Mundial 2026. Un fuerte sistema de tormentas afectó la región durante la noche del sábado y obligó a las autoridades estadounidenses a emitir alertas de emergencia ante el riesgo de vientos destructivos y fenómenos meteorológicos severos.

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La situación generó preocupación tanto entre los habitantes locales como entre los miles de hinchas argentinos que siguen de cerca cada movimiento del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Kansas amaneció bajo vigilancia luego de que el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos advirtiera sobre la posibilidad de ráfagas que podrían alcanzar los 128 kilómetros por hora.

Las alertas llegaron directamente a los teléfonos celulares de los residentes mediante el sistema oficial de emergencias. El mensaje era contundente: "Alerta de emergencia: grave". Además, las autoridades recomendaron buscar refugio en construcciones seguras y mantenerse alejados de puertas y ventanas para evitar accidentes por la posible caída de objetos o el impacto de escombros arrastrados por el viento.

"Tome refugio en un edificio, alejado de las ventanas. Escombros arrastrados por el viento podrían ser mortales para aquellos que se encuentren sin refugio", señalaron los organismos locales a través de los canales oficiales.

Aunque finalmente no se registró ningún tornado en la zona donde se encuentra alojada la delegación argentina, las advertencias se mantuvieron activas durante varias horas debido a la intensidad del temporal.

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Cómo vivió la Selección Argentina el temporal en Kansas

Mientras la tormenta golpeaba distintos sectores de la ciudad, el plantel argentino continuó con normalidad las actividades previstas dentro de su centro de entrenamiento y concentración.

La situación sorprendió al grupo justo cuando se preparaba la cena. Sin embargo, lejos de alterar los planes del equipo, los jugadores mantuvieron una de las tradiciones más arraigadas del fútbol argentino: compartir un asado.

El encargado de mostrar ese momento fue Emiliano "Dibu" Martínez. El arquero campeón del mundo publicó una imagen en sus redes sociales en la que se veía la preparación de la comida mientras la lluvia y el viento azotaban el exterior del predio.

Junto a la fotografía escribió una frase que rápidamente se viralizó entre los hinchas argentinos: "Contra viento y marea".

La publicación fue interpretada como una muestra de tranquilidad y buen ánimo dentro del grupo, que continúa enfocado en la competencia pese a las complicaciones climáticas que afectaron a la ciudad estadounidense.

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Kansas, en alerta por vientos extremos

El fenómeno meteorológico obligó a los organismos de emergencia a monitorear permanentemente la evolución de las tormentas. Los especialistas habían advertido que las condiciones eran favorables para la formación de sistemas severos capaces de provocar daños materiales importantes.

Las ráfagas de viento fueron el principal motivo de preocupación. En algunos sectores se registraron condiciones que podían generar caída de árboles, cortes de energía eléctrica y daños en estructuras livianas.

A pesar de la gravedad de los avisos emitidos por el Servicio Nacional de Meteorología, el temporal perdió intensidad con el correr de las horas y la amenaza de tornado terminó disipándose.

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