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Qué ver en Netflix: la nueva serie corta de 8 capítulos que es perfecta para el fin de semana largo

Esta serie breve de ocho episodios acaba de estrenarse en Netflix y ya se convirtió en una de las producciones más comentadas.

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Qué ver en Netflix: la nueva serie corta de 8 capítulos que es perfecta para el fin de semana largo. (Foto: Captura de pantalla)

Qué ver en Netflix: la nueva serie corta de 8 capítulos que es perfecta para el fin de semana largo. (Foto: Captura de pantalla)

"Las dos caras de la ley" es una de las apuestas más recientes de Netflix y todo indica que llegó para convertirse en uno de los fenómenos internacionales del momento. Con apenas ocho episodios, esta serie logró captar la atención de miles de espectadores gracias a una historia cargada de tensión, secretos y corrupción.

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Estrenada el 11 de junio de 2026, la serie comenzó a ganar posiciones en distintos rankings de audiencia alrededor del mundo. Su propuesta combina elementos del thriller policial con el drama judicial, una fórmula que suele atraer a quienes buscan relatos intensos y repletos de giros inesperados.

La producción fue dirigida por Nottapon Boonprakob y Jakkarin Thepvong, quienes apostaron por una historia que explora los límites entre la justicia y la supervivencia. El resultado es una ficción que mantiene la tensión desde el primer episodio y que invita a los espectadores a cuestionar hasta dónde puede llegar una persona cuando su libertad está en juego.

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De qué trata "Las dos caras de la ley" en Netflix

La historia gira alrededor de Mek, un joven abogado que construyó su carrera con la firme convicción de que la ley debía servir para proteger a quienes más lo necesitan. Apasionado por su profesión y convencido de que la justicia puede marcar una diferencia en la vida de las personas, parece tener un futuro prometedor por delante.

Sin embargo, todo cambia de manera abrupta cuando se convierte en el principal sospechoso de un brutal asesinato. La acusación no solo pone en riesgo su carrera profesional, sino también su libertad y su reputación.

De un día para otro, el hombre que dedicó su vida a defender a otros se encuentra obligado a defenderse a sí mismo. Lo que parecía una vida estable se transforma en una pesadilla llena de interrogantes, amenazas y peligros constantes.

Ante una situación desesperada, el protagonista decide buscar ayuda en Jittri, una reconocida abogada defensora con fama de ser implacable. A diferencia de Mek, ella no cree que el sistema funcione de manera justa. Su experiencia le enseñó que muchas veces las reglas favorecen a quienes poseen poder e influencia.

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Por qué ver la serie "Las dos caras de la ley" en Netflix

El éxito inicial de Las dos caras de la ley no se explica únicamente por su argumento criminal. La serie también destaca por la construcción de sus personajes y por el ritmo narrativo que mantiene la tensión durante toda la temporada.

Cada capítulo incorpora nuevas revelaciones que modifican la percepción del espectador sobre los hechos. Cuando parece que una pieza encaja en el rompecabezas, surge nueva información que obliga a replantear todo lo que se creía cierto.

Además, la producción evita las resoluciones simples. Los conflictos morales tienen un peso importante dentro de la historia y los personajes suelen enfrentarse a decisiones difíciles que no siempre tienen una respuesta correcta.

Este enfoque aporta profundidad a la trama y ayuda a diferenciarla de otros thrillers judiciales más convencionales.

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El elenco principal de "Las dos caras de la ley"

  • Rhatha Phongam
  • Nat Kitcharit
  • Atchareeya Potipipittanakorn
  • Songsit Roongnophakunsri
  • Phollawat Manuprasert
  • Popetorn Soonthornyanakij
  • Paopetch Charoensook
  • Sarinrat Thomas
  • Nopachai Jayanama

Cuántos capítulos tiene "Las dos caras de la ley" en Netflix

Uno de los aspectos que favorece su popularidad es la duración de la temporada.

Con apenas ocho episodios, la serie ofrece una experiencia intensa y concentrada. No existen capítulos de relleno ni subtramas innecesarias que ralenticen el desarrollo principal.

Por esa razón, muchos espectadores optan por ver la temporada completa en muy poco tiempo, algo que suele impulsar aún más la conversación en redes sociales y plataformas especializadas.

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El nuevo fenómeno internacional que busca conquistar Netflix

Las producciones asiáticas continúan demostrando su enorme capacidad para conquistar audiencias globales. En los últimos años, series provenientes de distintos países de la región lograron posicionarse entre las más vistas del catálogo.

Las dos caras de la ley busca seguir ese mismo camino con una combinación efectiva de misterio, drama judicial y crítica social.

Su llegada a Netflix generó expectativa entre los amantes del thriller y todo indica que continuará sumando seguidores a medida que más usuarios descubran una historia donde la verdad parece estar escondida detrás de múltiples capas de corrupción, poder y engaños.

Mirá el tráiler de "Las dos caras de la ley"

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