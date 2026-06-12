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Escándalo total: se supo de qué murió la famosa cocinera de 46 años

Giro impactante en la muerte que conmociona a la TV: se supo la posible causa de la muerte de la cocinera de 46 años. Enterate.

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Escándalo total: se supo de qué murió la famosa cocinera de 46 años

La muerte de la reconocida chef y conductora Sandra Díaz sumó en las últimas horas un nuevo capítulo que generó una fuerte conmoción. Mientras familiares, colegas y seguidores todavía intentan asimilar su repentino fallecimiento a los 46 años, las autoridades confirmaron que avanzarán con una serie de medidas para reconstruir qué ocurrió en las horas previas a su muerte.

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Netflix estrena Villaflor, la nueva película de Santiago Mitre con Verónica Llinás y Peter Lanzani. (Foto: Gentileza Prensa)

Según trascendió, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se presentarán en la clínica estética donde la cocinera habría sido atendida antes de sufrir la descompensación que terminó con su vida.

La decisión busca reunir documentación, registros y otros elementos que permitan esclarecer los hechos y determinar si existió algún tipo de responsabilidad en el procedimiento realizado.

El caso generó una enorme repercusión porque, de acuerdo con el relato difundido por su entorno, Sandra había celebrado su cumpleaños pocas horas antes y nada hacía prever un desenlace tan dramático. Incluso había intercambiado mensajes de cariño con familiares y amigos a través de las redes sociales.

Ahora, la investigación apunta a reconstruir minuto a minuto sus últimas horas. Las autoridades intentarán establecer qué tipo de atención recibió, cuáles fueron los procedimientos efectuados y si todo se realizó conforme a los protocolos correspondientes.

Por el momento, los investigadores mantienen abiertas distintas hipótesis y esperan los resultados de las pericias médicas para conocer con precisión la causa del fallecimiento.

Mientras tanto, la noticia sigue generando conmoción en el ambiente televisivo, donde Sandra Díaz era una figura muy querida. Lo que comenzó como un día de festejo terminó convirtiéndose en una tragedia que hoy está rodeada de interrogantes y que podría derivar en importantes definiciones judiciales durante los próximos días.

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