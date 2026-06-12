Escándalo total: se supo de qué murió la famosa cocinera de 46 años

Ahora, la investigación apunta a reconstruir minuto a minuto sus últimas horas. Las autoridades intentarán establecer qué tipo de atención recibió, cuáles fueron los procedimientos efectuados y si todo se realizó conforme a los protocolos correspondientes.

Por el momento, los investigadores mantienen abiertas distintas hipótesis y esperan los resultados de las pericias médicas para conocer con precisión la causa del fallecimiento.

Mientras tanto, la noticia sigue generando conmoción en el ambiente televisivo, donde Sandra Díaz era una figura muy querida. Lo que comenzó como un día de festejo terminó convirtiéndose en una tragedia que hoy está rodeada de interrogantes y que podría derivar en importantes definiciones judiciales durante los próximos días.