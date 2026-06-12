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Revelan un nuevo audio de la madre de Agostina Vega con un dato clave sobre Claudio Barrelier

Un audio grabado tras la desaparición de Agostina revela que su madre señaló a Claudio Barrelier como la última persona que la vio con vida.

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El audio fue grabado pocas horas después de la desaparición de la adolescente. (Foto: gentileza Cadena 3)

El audio fue grabado pocas horas después de la desaparición de la adolescente. (Foto: gentileza Cadena 3)

Melisa Heredia, la madre de Agostina Vega, señaló a Claudio Barrelier como la última persona que tuvo contacto con la adolescente antes de su desaparición, según surge de un audio que se conoció en las últimas horas y que fue grabado poco después de que la joven dejara de ser vista.

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La grabación se incorporó al escenario de una causa que continúa bajo secreto de sumario y en la que la Justicia investiga el femicidio de la adolescente ocurrido en Córdoba.

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En el audio, la madre de Agostina señaló a Claudio Barrelier como la última persona que tuvo contacto con la adolescente. (Foto: archivo)

En el audio, la madre de Agostina señaló a Claudio Barrelier como la última persona que tuvo contacto con la adolescente. (Foto: archivo)

"Él fue el único que la vio"

En el mensaje de voz, Heredia expresó sus sospechas sobre Barrelier, principal acusado en la investigación. “No la vio más nadie, gordo. Él fue el único que la vio. Nadie más la vio, ni siquiera los amigos, nada”, afirmó.

La mujer también relató que Agostina les había comentado a sus amigas que tenía previsto encontrarse con quien identificó como su novio.

“Y ella a las amigas les dijo que se iba a la casa de mi novio para hacerme un regalo sorpresa. Obviamente es él”, agregó en referencia a Barrelier.

La preocupación por la desaparición

En otro tramo del audio, la madre reconstruyó los momentos en que advirtió la ausencia de su hija y comenzó a buscarla. “Cuando yo me doy cuenta de que no está mi hija, la llamo por teléfono y ahí nomás se lo apagaron”, sostuvo.

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La grabación se incorporó al escenario de una causa que continúa bajo secreto de sumario. (Foto: archivo)

La grabación se incorporó al escenario de una causa que continúa bajo secreto de sumario. (Foto: archivo)

“Desde las 22:30 de la noche del sábado que mi hija no aparece”, concluyó.

Las sospechas sobre la madre de Agostina

En diálogo con A24, Fernanda Alaniz, abogada del padre de Agostina, reclamó que la madre de la joven declare ante la Justicia para aclarar distintas contradicciones.

En ese sentido, la abogada afirmó que las sospechas surgieron a partir de las propias manifestaciones públicas de la madre de la víctima y consideró que deberán ser analizadas por la fiscalía.

"Yo no generé una sospecha, la generó ella sola. Obviamente, cuando esté en condiciones, tiene que ir a declarar al fiscal porque no es menor y va de la mano de lo que ha declarado el propio abogado de Fassetta, que habla de vender mujeres a cambio de deudas", señaló.

Además, Alaniz remarcó que la defensa detectó contradicciones en los primeros testimonios brindados por la mujer y explicó que la investigación intenta establecer con precisión qué tipo de relación mantenía con Claudio Barrelier y con otras personas que aparecen mencionadas en el expediente.

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