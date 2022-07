hugo moyano.jpg

"Nosotros no ponemos la fecha. Eso está en la justicia y todavía hay 60 días. La Junta Electoral tiene que controlar las presentaciones y ellos (por una lista opositora) la hicieron mal", detalló el titular del club desde 2014, cuando Independiente estaba en la B Nacional. El presidente del Rojo hace referencia a los 60 días que tiene el oficialismo de apelar el fallo de la justicia que habilitó a la lista que encabeza Fabián Doman para participar de las elecciones.

"Vamos a hacer lo que corresponda para el bien de Independiente", remarcó el dirigente de 78 años.

Hugo Moyano durísimo contra la oposición de Independiente y le pegó al PRO

"Estos tipos se juntan y algunos no son hinchas de Independiente. Incluso, utilizan barrabravas de otros clubes. Son el macrismo y servicios de la AFI que se quieren instalar en Independiente", subrayó el sindicalista camionero. Y agregó: "Muchos de los que se presentan a Presidente en Independiente no son hinchas, nosotros lo sabemos, hay mucho macrismo, medios de comunicación. El macrismo se quiere instalar en los Clubes grandes, como lo hicieron alguna vez en Boca, es un disparate todo lo que dicen".

"Nosotros nos hicimos cargo en el peor momento de la historia de Independiente. Estos señores que gritan, se juntan y son valientes son los que nos dejaron esto", expresó Moyano.

Hugo Moyano y el juicio de Gonzalo Verón contra Independiente

Otro de los temas del momento en el Rojo es el embargo por casi cinco millones de dólares por parte de Gonzalo Verón. El Presidente arrancó la entrevista asegurando que "no se le debe un centavo a nadie" y que cuando ellos llegaron " no había ni siquiera para comprar comida". Pero cuando se le preguntó sobre el embargo por 4,8 millones de dólares por el juicio de Verón, afirmó: "El embargo nació en plena pandemia cuando el club estaba cerrado, no laburaba nadie. Una deuda de $800.000 se transformó en seis millones de dólares. Me parece una locura. Recurrimos a la Justicia y le pedimos a la Corte que lo vea".

Además, agregó: "Es raro que se este reactivando todo junto de repente, pero nosotros vamos a hacer todo lo que corresponda para el bien de Independiente".